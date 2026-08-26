logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Terremotos dejan ya más de 6 mil 500 muertos en Venezuela

Fotogalería

Terremotos dejan ya más de 6 mil 500 muertos en Venezuela

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Labor industrial no afecta abasto de agua en La Pila

Por Rolando Morales

Agosto 26, 2026 03:00 a.m.
A
Labor industrial no afecta abasto de agua en La Pila
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La delegada de La Pila, Daniela Cid González, rechazó que la actividad industrial instalada en la zona esté reduciendo el suministro de agua para los habitantes de la demarcación. Aseguró que los pozos que abastecen a la población operan de manera independiente a las fuentes de extracción utilizadas por las empresas, por lo que no existe una competencia directa por el recurso.

      Explicó que el esquema de abastecimiento en La Pila es diverso. Mientras algunas áreas reciben agua a través de Interapas, otras son atendidas directamente por la delegación con apoyo de la Dirección del Agua, y algunas comunidades cuentan con pozos administrados por la Comisión Estatal del Agua o por los propios habitantes mediante sistemas comunitarios.

      Cid González señaló que en la cabecera delegacional aún existen viviendas sin conexión a la red, por lo que el suministro se realiza mediante pipas. Indicó que la delegación mantiene un calendario de distribución acordado con los vecinos y que, hasta el momento, no se han presentado problemas para cumplir con ese servicio. Añadió que, cuando se registran fallas técnicas en zonas atendidas por Interapas, el organismo también recurre al reparto de agua en pipas.

      La funcionaria municipal sostuvo que actualmente no existe una crisis por falta de agua en la delegación. Según explicó, cuando algún usuario deja de recibir el servicio por cuestiones operativas, se implementan mecanismos alternos para garantizar el abasto, tanto por parte de Interapas como de la propia autoridad 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      delegacional.

      Respecto a las actividades agrícolas que aún se desarrollan en la zona, destacó que productores de cultivos como maíz, elote y cilantro cuentan con pozos comunitarios para sus labores. Además, señaló que continúan recibiendo apoyos municipales a través de programas dirigidos al 

      sector rural.

      Sobre los señalamientos de que la industria podría estar absorbiendo agua destinada a la población, Cid González insistió en que las empresas cuentan con sus propias fuentes de abastecimiento y que, además, muchas utilizan agua tratada en sus procesos.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Ganado afecta áreas naturales en Presa San José
        Ganado afecta áreas naturales en Presa San José

        Ganado afecta áreas naturales en Presa San José

        SLP

        Rolando Morales

        El Ayuntamiento notificará al propietario antes de retirarlo

        Graciela Domínguez, jura como gobernadora interina de Sinaloa
        Graciela Domínguez, jura como gobernadora interina de Sinaloa

        Graciela Domínguez, jura como gobernadora interina de Sinaloa

        SLP

        El Universal

        Rubén Rocha Moya solicitó licencia indefinida y Domínguez Nava es la tercera en ocupar el cargo este año.

        Amparo no frena trámites para obra en Saucito: Salgado
        Amparo no frena trámites para obra en Saucito: Salgado

        Amparo no frena trámites para obra en Saucito: Salgado

        SLP

        Rolando Morales

        El síndico aclaró que la suspensión judicial solo afecta la ejecución física de la obra

        SEGE, aún sin definir planteles para prepas vespertinas
        SEGE, aún sin definir planteles para prepas vespertinas

        SEGE, aún sin definir planteles para prepas vespertinas

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        El programa podría iniciar este año, pero la mayoría de ajustes se prevén para el próximo ciclo