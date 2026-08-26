Labor industrial no afecta abasto de agua en La Pila

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La delegada de La Pila, Daniela Cid González, rechazó que la actividad industrial instalada en la zona esté reduciendo el suministro de agua para los habitantes de la demarcación. Aseguró que los pozos que abastecen a la población operan de manera independiente a las fuentes de extracción utilizadas por las empresas, por lo que no existe una competencia directa por el recurso.

Explicó que el esquema de abastecimiento en La Pila es diverso. Mientras algunas áreas reciben agua a través de Interapas, otras son atendidas directamente por la delegación con apoyo de la Dirección del Agua, y algunas comunidades cuentan con pozos administrados por la Comisión Estatal del Agua o por los propios habitantes mediante sistemas comunitarios.

Cid González señaló que en la cabecera delegacional aún existen viviendas sin conexión a la red, por lo que el suministro se realiza mediante pipas. Indicó que la delegación mantiene un calendario de distribución acordado con los vecinos y que, hasta el momento, no se han presentado problemas para cumplir con ese servicio. Añadió que, cuando se registran fallas técnicas en zonas atendidas por Interapas, el organismo también recurre al reparto de agua en pipas.

La funcionaria municipal sostuvo que actualmente no existe una crisis por falta de agua en la delegación. Según explicó, cuando algún usuario deja de recibir el servicio por cuestiones operativas, se implementan mecanismos alternos para garantizar el abasto, tanto por parte de Interapas como de la propia autoridad

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delegacional.

Respecto a las actividades agrícolas que aún se desarrollan en la zona, destacó que productores de cultivos como maíz, elote y cilantro cuentan con pozos comunitarios para sus labores. Además, señaló que continúan recibiendo apoyos municipales a través de programas dirigidos al

sector rural.

Sobre los señalamientos de que la industria podría estar absorbiendo agua destinada a la población, Cid González insistió en que las empresas cuentan con sus propias fuentes de abastecimiento y que, además, muchas utilizan agua tratada en sus procesos.