Lastras pide remover a encargada de la Defensoría en la UASLP

La catedrática de la Facultad de Derecho, Lucy Lastras, presentó una denuncia formal para que la Universidad investigue y sancione a la encargada de la Defensoría de Derechos Universitarios, Olivia Salazar, a quien acusa de negarse a recibir una queja pese a que ella reportó carteles ofensivos con su imagen alterada dentro de la Facultad.

LEA TAMBIÉN Ofenden a Lastras con carteles en su contra La aspirante a dirigir la Facultad de Derecho denuncia omisión de defensora universitaria

Según el escrito entregado en Rectoría, Lastras asegura que el 20 de noviembre solicitó a la funcionaria acudir a certificar los carteles, donde aparecía su fotografía intervenida con rayones y mensajes denigrantes. Afirma que, al llegar, la responsable de la Defensoría le dijo que "no había materia" para iniciar un procedimiento porque las expresiones formaban parte de la libre manifestación de ideas de los estudiantes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La académica sostiene que esa respuesta ignoró que la libertad de expresión tiene límites cuando afecta la imagen, la honra o la vida privada. Añade que la funcionaria desestimó la agresión sin análisis y que incluso argumentó que, por estar en un proceso interno universitario, Lastras "debía someterse al escrutinio público".

Los mensajes pegados en muros y columnas de la Facultad incluían frases como "top de ternas culeras", "candidata perdedora", "opresora con ideas rancias" y señalamientos de tinte político. Para la catedrática, colocarlos dentro del plantel constituye una agresión directa y una violación a los valores universitarios.

En su petición, solicita que el Consejo Directivo Universitario investigue la actuación de Salazar por omisión, negativa de servicio y falta de cumplimiento institucional; que se ordene recibir y sustanciar su queja; y que se determine la responsabilidad administrativa correspondiente. También pide medidas para garantizar que la Defensoría no vuelva a rechazar injustificadamente quejas presentadas por miembros de la comunidad.

En un segundo oficio dirigido al rector, Lucy Lastras advierte que la negativa la colocó en estado de indefensión y pide que el asunto sea incluido en el Orden del Día de la sesión del 28 de noviembre para que el CDU conozca formalmente su solicitud.