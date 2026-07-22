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Lavacarros roban agua de la Alameda

Por Rolando Morales

Julio 22, 2026 03:00 a.m.
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Lavacarros roban agua de la Alameda
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      El director de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Christian Azuara Azuara, reconoció que los lavacoches que trabajan en la Alameda Juan Sarabia, continúan extrayendo agua de este espacio público, una práctica que, aseguró, no ha podido ser erradicada a pesar de los constantes acercamientos con este grupo.

      El funcionario explicó que no se trata de una problemática reciente, sino de una situación que lleva años ocurriendo. Indicó que el principal problema no es únicamente el uso del agua, sino las afectaciones que genera al funcionamiento de la infraestructura hidráulica y al mantenimiento del parque. "Nos ensucian más rápido el espacio de los peces y llegan a sacar tanta cantidad de agua que incluso pueden quemar la bomba", advirtió.

      Azuara señaló que la extracción de agua no solo se ha registrado en la zona de los peces, sino que también ocurría en el estanque de los patos antes de que iniciaran los trabajos de rehabilitación.

      El titular de Servicios Municipales afirmó que el Ayuntamiento mantiene el diálogo con los lavacoches y que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana participa en las conversaciones para intentar disminuir esta conducta. Sin embargo, admitió que se trata de una situación frecuente que hasta ahora no ha sido posible controlar por completo.

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      Asimismo, añadió que como alternativa se ha tratado de instalar una toma o manguera exclusiva para que los lavacoches obtengan agua, sin embargo ello implicaría facilitar el uso de un recurso destinado al mantenimiento de la Alameda. Precisó que el agua utilizada en ese espacio no es potable, sino agua dura proveniente del propio sistema de la Alameda, por lo que el gobierno municipal mantiene la postura de evitar habilitar un punto de abastecimiento para esta actividad.

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