Líderes empresariales impulsan proveeduría industrial

Evento Cultura Match en Museo Leonora Carrington reunió a ejecutivos y autoridades

Por Redacción

Marzo 07, 2026 03:52 p.m.
A
Con la presencia de más de 120 ejecutivos de empresas transnacionales, líderes empresariales, autoridades estatales y representantes del ecosistema industrial, se llevó a cabo el evento Cultura Match en el Museo Leonora Carrington, donde se abordaron temas como el fortalecimiento de la proveeduría industrial y el aumento del contenido regional dentro de las cadenas de valor de la industria establecida en San Luis Potosí y la región Bajío.

Este proyecto forma parte del ecosistema IMATCH, una iniciativa de vinculación industrial que ha encontrado respaldo institucional y coincidencia estratégica con la visión de desarrollo económico impulsada por la Secretaría de Desarrollo Económico y el apoyo de la Secretaría de Cultura, orientada a incrementar la participación de empresas locales dentro de las cadenas globales de suministro y consolidar el contenido regional en la manufactura del Bajío.

Previo a este evento, se realizó la grabación de un episodio especial de Bajío Talks, dedicado al liderazgo femenino en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer del próximo 8 de marzo.

En este episodio participaron cuatro destacadas líderes del sector empresarial, quienes compartieron su visión sobre liderazgo, desarrollo económico y el papel de las mujeres en la transformación industrial de la región:

Estuvieron Ana María Abascal Sainz, Presidenta de COPARMEX San Luis PotosíMónica Rivera, Presidenta de AMEXME capítulo San Luis PotosíRosa Jimena Gómez, Directora de CANACINTRA San Luis PotosíSilvia Rodríguez, Assistant Vice President – Relationship Manager de HSBC

El encuentro Cultural Match marca así el inicio de una serie de actividades que integrarán el ecosistema IMATCH, el cual contempla contenidos, diálogo estratégico y eventos industriales que culminarán con Expo Potosí Industrial 2026, plataforma que reunirá a líderes industriales, inversionistas y proveedores de toda la región.

Con este tipo de iniciativas, San Luis Potosí continúa consolidándose como uno de los polos industriales más dinámicos de México y América del Norte, fortaleciendo su capacidad de integración dentro de las cadenas globales de suministro.

