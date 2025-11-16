Ligan caída de remesas a alza de pobreza en SL

En San Luis Potosí, casi 80 mil personas superaron el año pasado condiciones de pobreza gracias a las remesas de dólares enviadas por sus parientes en Estados Unidos, pero las reducciones actuales de los montos enviados convierten a la entidad en una de las más vulnerables, advirtió un estudio de BBVA Research.

En el análisis “México: 1.1 millones están fuera de la pobreza gracias a las remesas”, la división de investigación económica del banco señala que este riesgo se ha apuntalado luego de que el envío de remesas está acumulando seis meses consecutivos a la baja.

El dato más reciente que ofrece el documento, actualizado a septiembre, muestra que San Luis ha resentido una disminución de 1.8 por ciento en la captación de remesas, pues entre enero y septiembre de 2024, el indicador fue de mil 542 millones de dólares, mientras que en el mismo lapso de este año, la suma recibida fue de mil 515 millones de dólares una baja de 27 millones de dólares.

Esta situación podría complicar el ingreso de la población más vulnerable de la entidad, para la cual, las remesas son una parte importante de su economía.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

BBVA señala que sin las remesas, la población en pobreza extrema, casi siete millones de personas reportadas por el Inegi en 2024, habría subido a 7.4 millones de habitantes.

En San Luis Potosí, esto se traduce en 77 mil habitantes que se han salvado de caer en pobreza extrema gracias a las remesas de dólares. Es el cuarto estado del país con mayor volumen poblacional en esa situación.