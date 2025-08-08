Caen las remesas a medio año: Banxico

Aunque durante el segundo trimestre del año se observó un repunte en la percepción de remesas de dólares a San Luis Potosí, el acumulado anual resintió una baja de 13.3 millones de dólares a la primera mitad del año, reportó el Banco de México.

A mitad de este año, los paisanos potosinos enviaron a la entidad 518.5 millones de pesos, lo que mejoró en 69 millones de dólares los 449.5 millones registrados en el primer trimestre.

Pero en la suma de ambos periodos, el comparativo se queda corto. A junio de este año, iban 968 millones de dólares, cuando a la primera mitad del año anterior, el estado había recibido 981.3 millones de dólares.

Las cifras reflejan el endurecimiento de las medidas laborales y migratorias que está adoptando el gobierno de Donald Trump, lo que repercute en el envío de remesas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Otro indicio de esta afectación se refleja en el comportamiento cíclico de los envíos. Usualmente, el primer trimestre de cada año año se registra una disminución de las cantidades enviadas al estado, para luego registrar un repunte en el segundo trimestre.

Este año no ha sido la excepción y el patrón se repite en el estado. La diferencia es que, en comparación con el trimestre abril-junio de este año, la recuperación ha sido menor.

En el año 2024, el monto captado por la entidad al segundo trimestre fue de 546.6 millones de dólares y en 2023, fue de 540.6 millones de dólares

Casi de manera simultánea a la aparición de las cifras del Banxico, BBVA emitió su Anuario de Migración y Remesas 2025, que anticipaba que este año de hasta 5.8 por ciento de las remesas que recibirá el país este año, producto de la incertidumbre que se vive en el vecino país, con una menor inserción de nuevos migrantes mexicanos al mercado laboral estadounidense.