Litigarían contra el costo de trámite de identidad de género

La colectiva DignidadEs Todas informó que analiza la posibilidad de emprender acciones legales contra el cobro de 1 mil 488 pesos por el trámite de reconocimiento legal de la identidad de género en San Luis Potosí, el cual permite la modificación de datos personales en el acta de nacimiento conforme a la identidad de género autopercibida. El cobro fue incorporado recientemente al procedimiento administrativo y continúa aplicándose.

Integrantes de la colectiva señalaron que actualmente mantienen gestiones con organizaciones de litigio estratégico, aunque no descartan el diálogo antes de presentar una denuncia formal.

Indicaron que, hasta el momento, no se ha establecido un acercamiento directo ni con diputadas y diputados para modificar la Ley de Hacienda, ni con el Gobierno del Estado para que se suspenda el cobro, y precisaron que no han sido convocadas como colectivas de personas trans para dialogar sobre este tipo de administración.

De acuerdo con la información proporcionada por la colectiva, once personas no binarias han realizado el trámite y han tenido que cubrir el pago durante el último año. Explicaron que el cobro comenzó a aplicarse en el transcurso de este año y que, tras una actualización reciente del procedimiento, solo una persona realizó el trámite.

La colectiva expuso que se trata de un trámite específico que afecta únicamente a personas trans que buscan realizar su cambio de nombre legal, por lo que, hasta el momento, no se han sumado otros colectivos u organizaciones.

Indicaron que el costo representa una barrera económica significativa, debido a que muchas personas trans y no binarias enfrentan condiciones de precarización laboral y viven al día, lo que dificulta cubrir un pago de este tipo.

Añadieron que la situación se agrava para personas que residen fuera de la capital, ya que el trámite requiere acudir en más de una ocasión, lo que implica gastos adicionales de traslado y tiempo, así como la necesidad de pedir permisos laborales o recurrir a préstamos.

El señalamiento ocurre luego de que el colectivo Todes Trans denunció que el cobro fue incorporado en diciembre de 2025, cuando el Congreso del Estado modificó la Ley de Hacienda para incluir este pago sin consulta ni aviso previo a la comunidad Trans.