logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MARGARITA Y ROCÍO ¡QUÉ BIEN LA PASARON!

Fotogalería

MARGARITA Y ROCÍO ¡QUÉ BIEN LA PASARON!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Litigarían contra el costo de trámite de identidad de género

El costo del cambio de nombre legal impacta a personas trans

Por Ana Paula Vázquez

Enero 30, 2026 11:58 a.m.
A
Foto: Citlally Montaño-Pulso

Foto: Citlally Montaño-Pulso

La colectiva DignidadEs Todas informó que analiza la posibilidad de emprender acciones legales contra el cobro de 1 mil 488 pesos por el trámite de reconocimiento legal de la identidad de género en San Luis Potosí, el cual permite la modificación de datos personales en el acta de nacimiento conforme a la identidad de género autopercibida. El cobro fue incorporado recientemente al procedimiento administrativo y continúa aplicándose.

Integrantes de la colectiva señalaron que actualmente mantienen gestiones con organizaciones de litigio estratégico, aunque no descartan el diálogo antes de presentar una denuncia formal.

Indicaron que, hasta el momento, no se ha establecido un acercamiento directo ni con diputadas y diputados para modificar la Ley de Hacienda, ni con el Gobierno del Estado para que se suspenda el cobro, y precisaron que no han sido convocadas como colectivas de personas trans para dialogar sobre este tipo de administración.

De acuerdo con la información proporcionada por la colectiva, once personas no binarias han realizado el trámite y han tenido que cubrir el pago durante el último año. Explicaron que el cobro comenzó a aplicarse en el transcurso de este año y que, tras una actualización reciente del procedimiento, solo una persona realizó el trámite.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La colectiva expuso que se trata de un trámite específico que afecta únicamente a personas trans que buscan realizar su cambio de nombre legal, por lo que, hasta el momento, no se han sumado otros colectivos u organizaciones.

Indicaron que el costo representa una barrera económica significativa, debido a que muchas personas trans y no binarias enfrentan condiciones de precarización laboral y viven al día, lo que dificulta cubrir un pago de este tipo.

Añadieron que la situación se agrava para personas que residen fuera de la capital, ya que el trámite requiere acudir en más de una ocasión, lo que implica gastos adicionales de traslado y tiempo, así como la necesidad de pedir permisos laborales o recurrir a préstamos.

El señalamiento ocurre luego de que el colectivo Todes Trans denunció que el cobro fue incorporado en diciembre de 2025, cuando el Congreso del Estado modificó la Ley de Hacienda para incluir este pago sin consulta ni aviso previo a la comunidad Trans.

LEA TAMBIÉN

Denuncian alto costo del trámite de identidad de género

El colectivo 'Todes Trans' expuso que el Estado cobra mil 488 pesos por el reconocimiento legal

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Aprueba el CDU Honoris Causa a Villoro y Rivera Garza
Aprueba el CDU Honoris Causa a Villoro y Rivera Garza

Aprueba el CDU Honoris Causa a Villoro y Rivera Garza

SLP

Redacción

Es la máxima distinción académica de la UASLP a personalidades del ámbito intelectual, científico y cultural

Litigarían contra el costo de trámite de identidad de género
Litigarían contra el costo de trámite de identidad de género

Litigarían contra el costo de trámite de identidad de género

SLP

Ana Paula Vázquez

El costo del cambio de nombre legal impacta a personas trans

En marzo, entrega de puente de Periférico y rúa a Rioverde: Seduvop
En marzo, entrega de puente de Periférico y rúa a Rioverde: Seduvop

En marzo, entrega de puente de Periférico y rúa a Rioverde: Seduvop

SLP

Rubén Pacheco

Esto, pese a que se reporta un avance del 55 por ciento en la obra

Morena convoca a Asamblea Informativa en SLP
Morena convoca a Asamblea Informativa en SLP

Morena convoca a Asamblea Informativa en SLP

SLP

Redacción

El evento político y cultural será en la Plaza de Aranzazú