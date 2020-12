Locatarios amenazan con vender en la calle

De no obtener una respuesta favorable por parte de Rocío Zavala, directora de la Unidad de Gestión del Centro Histórico, en cuanto al desalojo de vendedores ambulantes, los locatarios del Mercado Hidalgo saldrían a las calles a ofrecer sus productos.

Así lo advirtió Abigail Galván, vicepresidenta de los locatarios de ese centro de abastos "de permitir que venga otra gente a ponerse acá, mejor sacamos nosotros a nuestros locatarios a que oferten sus productos", añadió.

Criticó que el comercio informal proveniente de otro municipio y que finalmente se ubicó en la calle Hidalgo, pretendió instalarse a los laterales del mercado, hecho que no permitieron sin embargo ello aumentó el número de informales en el Centro Histórico.

Se estima que durante la administración pasada había 800 ambulantes y durante la actual aumentó a mil 800, lo que criticó la líder de comerciantes.

"No sé si en el Mercado República los dirigentes no quieran hablar porque también está lleno de ambulantes con puestos de hasta ocho metros, por nuestra parte no vamos a permitir que fuera de nuestro mercado vengan a instalarse porque es una competencia totalmente desleal", dijo Abigail Galván.