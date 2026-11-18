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El gobernador Ricardo Gallardo Cardona aseguró que los candidatos a cargos de elección popular por el partido político que lo postuló para la gubernatura, deberán firmar sus promesas ante notario público.

Luego de encabezar un evento público en Escalerillas, Gallardo Cardona aseguró que él les consigue el notario público, que los candidatos firmen frente a todo mundo y aseguró que si esos candidatos no cumplen sus promesas, él mismo ayudará a meterlos a la cárcel.

En referencia a los futuros aspirantes de su propio partido, el Verde, aseguró que los candidatos a alcaldes y a diputados deberán firmar sus compromisos ante notario pero al mismo tiempo, centrarse en adeudos sociales tales como la cobertura de servicios de agua potable, redes de drenaje, pavimentación, servicios de alumbrado público, medios de transporte y ayuda con programas sociales.

Para Ricardo Gallardo, los aspirantes de su partido político deberán poner el ejemplo y dejar asentados sus ofrecimientos ante notario público.

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