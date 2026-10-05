logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El vinilo resurge en México y desafía al streaming gracias a la coleccionismo juvenil

Fotogalería

El vinilo resurge en México y desafía al 'streaming' gracias a la coleccionismo juvenil

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Daño en fotoceldas causa luminarias encendidas en el día

Azuara indicó que una falla en estos dispositivos también puede generar el efecto contrario

Por Rolando Morales

Octubre 05, 2026 01:24 p.m.
A
Christian Azuara / Foto: Pulso

Christian Azuara / Foto: Pulso

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El daño o corte de las fotoceldas es una de las principales causas por las que algunas luminarias del alumbrado público permanecen encendidas durante el día, explicó el director de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Christian Azuara.

      El funcionario señaló que las fotoceldas son las encargadas de regular el funcionamiento de las luminarias, por lo que cuando resultan dañadas, rotas o se corta su conexión, pueden provocar que una lámpara permanezca encendida de manera permanente, incluso durante las horas de luz.

      Azuara indicó que una falla en estos dispositivos también puede generar el efecto contrario: que las luminarias no enciendan cuando deberían hacerlo. Por ello, una lámpara encendida durante el día puede ser una señal de que existe un problema en el circuito o directamente en la fotocelda.

      El director de Servicios Municipales explicó que también pueden presentarse fallas en los circuitos eléctricos, lo que ocasiona que las luminarias funcionen de manera irregular, permanezcan encendidas o presenten intermitencias.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Aunque aclaró que estas fallas no implican un cobro adicional de electricidad al Ayuntamiento, debido a que el alumbrado público opera bajo una tarifa fija, Azuara consideró importante que la ciudadanía reporte las luminarias que permanezcan encendidas durante el día para detectar y reparar los daños en los circuitos o fotoceldas.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Daño en fotoceldas causa luminarias encendidas en el día
      Daño en fotoceldas causa luminarias encendidas en el día

      Daño en fotoceldas causa luminarias encendidas en el día

      SLP

      Rolando Morales

      Azuara indicó que una falla en estos dispositivos también puede generar el efecto contrario

      Obama se une a la campaña demócrata
      Obama se une a la campaña demócrata

      Obama se une a la campaña demócrata

      SLP

      EFE

      Se sumó para apoyar al aspirante a senador El-Sayed

      El 15 de octubre, foro sobre regulación de celulares en escuelas
      El 15 de octubre, foro sobre regulación de celulares en escuelas

      El 15 de octubre, foro sobre regulación de celulares en escuelas

      SLP

      Samuel Moreno

      Tiene como fin dar seguimiento a la normatividad sobre el tema

      Descartan daños en Plaza de los Fundadores tras informe
      Descartan daños en Plaza de los Fundadores tras informe

      Descartan daños en Plaza de los Fundadores tras informe

      SLP

      Rolando Morales

      Los daños en adoquín y cantera fueron detectados desde meses atrás y reparados antes del informe.