Daño en fotoceldas causa luminarias encendidas en el día

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El daño o corte de las fotoceldas es una de las principales causas por las que algunas luminarias del alumbrado público permanecen encendidas durante el día, explicó el director de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Christian Azuara.

El funcionario señaló que las fotoceldas son las encargadas de regular el funcionamiento de las luminarias, por lo que cuando resultan dañadas, rotas o se corta su conexión, pueden provocar que una lámpara permanezca encendida de manera permanente, incluso durante las horas de luz.

Azuara indicó que una falla en estos dispositivos también puede generar el efecto contrario: que las luminarias no enciendan cuando deberían hacerlo. Por ello, una lámpara encendida durante el día puede ser una señal de que existe un problema en el circuito o directamente en la fotocelda.

El director de Servicios Municipales explicó que también pueden presentarse fallas en los circuitos eléctricos, lo que ocasiona que las luminarias funcionen de manera irregular, permanezcan encendidas o presenten intermitencias.

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Aunque aclaró que estas fallas no implican un cobro adicional de electricidad al Ayuntamiento, debido a que el alumbrado público opera bajo una tarifa fija, Azuara consideró importante que la ciudadanía reporte las luminarias que permanezcan encendidas durante el día para detectar y reparar los daños en los circuitos o fotoceldas.