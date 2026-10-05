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Descartan daños en Plaza de los Fundadores tras informe

Los daños en adoquín y cantera fueron detectados desde meses atrás y reparados antes del informe.

Por Rolando Morales

Octubre 05, 2026 12:55 p.m.
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Descartan daños en Plaza de los Fundadores tras informe
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      El titular de la Unidad de Gestión del Centro Histórico, Jesús Becerra, descartó que la estructura instalada para el informe de gobierno del alcalde Enrique Galindo Ceballos haya provocado daños en la Plaza de los Fundadores y aseguró que actualmente no existe ningún desperfecto reportado en el sitio.

      Explicó que los daños en el adoquín y la cantera de la plaza habían sido detectados desde meses atrás, incluso desde la temporada decembrina pasada, por lo que su reparación comenzó antes del informe. Señaló que algunos desperfectos fueron ocasionados de manera deliberada, mientras que otros correspondían al desgaste natural de la infraestructura.

      Becerra detalló que los trabajos incluyeron la reposición de alrededor de 40 a 45 piezas de cantera y adoquín únicamente en el contorno de la Plaza de los Fundadores, además de otras intervenciones en las rampas de acceso ubicadas en las inmediaciones de los portales Ipiña así como en los puntos cercanos a restaurantes de la zona.

      El funcionario sostuvo que las piezas fueron sustituidas con los mismos materiales y procesos utilizados en el resto del Centro Histórico, bajo los criterios de conservación correspondientes. Añadió que los daños detectados durante y después de la temporada decembrina fueron atendidos progresivamente en las semanas previas al informe.

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      Respecto a posibles afectaciones derivadas del montaje de la estructura para el evento del alcalde, Becerra afirmó que hasta ahora no se ha recibido ningún reporte. Aseguró que el contorno de la plaza se encuentra completo y que las piezas que presentaban daños antes del informe ya fueron reparadas.

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