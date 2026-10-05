Se entrega médico señalado por caso de "sueros vitaminados"

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El médico Jesús Maximiano Verduzco Soto, señalado por su probable responsabilidad en el caso de los llamados sueros vitaminados relacionados con la muerte de ocho personas en Sonora, se entregó voluntariamente en las instalaciones de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

¿Por qué buscaban a Verduzco?

De acuerdo con los primeros reportes, el médico habría acudido por voluntad propia ante las autoridades y presentaría un estado de salud delicado, por lo que sería trasladado en ambulancia al Centro de Reinserción Social (Cereso), donde quedaría a disposición de las autoridades judiciales para iniciar su proceso legal.

Verduzco Soto era buscado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE), que mantenía vigente una recompensa de hasta 500 mil pesos por información útil, veraz y eficaz que permitiera localizarlo.

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Detalles confirmados

El caso está relacionado con una investigación por la muerte de ocho personas y afectaciones a la salud de al menos 11 pacientes que recibieron los llamados sueros vitaminados en Hermosillo.

En mayo pasado, la Fiscalía informó que análisis realizados por laboratorios especializados nacionales detectaron microorganismos patógenos en los sueros aplicados a pacientes, agentes biológicos que pueden provocar infecciones graves y potencialmente mortales.

Los estudios también identificaron presuntas malas prácticas en el manejo de insumos médicos, así como posibles fallas en los protocolos de asepsia durante la preparación y aplicación de las soluciones parenterales.

La Fiscalía de Sonora señaló entonces a Verduzco Soto como probable responsable de delitos relacionados con homicidio culposo por responsabilidad médica y afectaciones a la salud, por lo que se obtuvo una orden de aprehensión en su contra.

Tras su entrega, el médico quedó a disposición de las autoridades. Será la autoridad judicial la que determine su situación jurídica conforme avance el proceso.

La Fiscalía ha sostenido que la investigación se desarrolla con base en evidencia científica y que mantiene el acompañamiento a los familiares de las personas fallecidas y afectadas por este caso.