logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El vinilo resurge en México y desafía al streaming gracias a la coleccionismo juvenil

Fotogalería

El vinilo resurge en México y desafía al 'streaming' gracias a la coleccionismo juvenil

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

El 15 de octubre, foro sobre regulación de celulares en escuelas

Tiene como fin dar seguimiento a la normatividad sobre el tema

Por Samuel Moreno

Octubre 05, 2026 12:55 p.m.
A
El 15 de octubre, foro sobre regulación de celulares en escuelas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      San Luis Potosí será sede el próximo 15 de octubre del primer foro estatal de seguimiento a la regulación del uso de celulares en escuelas primarias y secundarias, como parte del proceso de acompañamiento al proyecto impulsado desde el Gobierno de México y que entrará en vigor a nivel nacional el próximo 3 de noviembre, informó el diputado local de Morena y presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso del Estado, Cuauhtli Fernando Badillo Moreno.

      El encuentro será encabezado por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo. Explicó que el encuentro dará continuidad a los cuatro foros regionales realizados previamente, en los que se recogieron las opiniones de docentes, estudiantes, directivos, padres de familia y académicos, trabajo que posteriormente fue abordado en la Conferencia Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu).

      Precisó que San Luis Potosí será el primer estado en realizar un foro estatal dentro de este proceso de acompañamiento a la aplicación de la medida federal.

      Badillo Moreno señaló que el foro será coordinado entre la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado y autoridades federales, con la participación de representantes de las cuatro regiones de San Luis Potosí y de los distintos niveles educativos.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Aclaró que el objetivo no es impulsar una nueva iniciativa ni modificar la disposición federal, sino escuchar las condiciones y problemáticas locales para avanzar en su implementación en los planteles.

      LEA TAMBIÉN

      ¿Cómo será la restricción de celulares en escuelas de SLP?

      La SEGE informó que trabajará con comunidades para informar y acompañar la vigencia de la norma

      El legislador consideró que la regulación busca atender riesgos relacionados con el uso de celulares entre niñas, niños y adolescentes, como casos de acoso, extorsión y afectaciones vinculadas con el uso excesivo de pantallas.

      Insistió en que la medida no plantea eliminar los dispositivos, sino establecer reglas para su utilización dentro de los espacios educativos, particularmente cuando no tengan una finalidad pedagógica.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      El 15 de octubre, foro sobre regulación de celulares en escuelas
      El 15 de octubre, foro sobre regulación de celulares en escuelas

      El 15 de octubre, foro sobre regulación de celulares en escuelas

      SLP

      Samuel Moreno

      Tiene como fin dar seguimiento a la normatividad sobre el tema

      Problemas de salud causaron choque de regidora en Tangamanga I
      Problemas de salud causaron choque de regidora en Tangamanga I

      Problemas de salud causaron choque de regidora en Tangamanga I

      SLP

      Rolando Morales

      El secretario de SSPC informó que el vehículo quedó bajo resguardo del parque

      Pide SNTE protección a maestros ante denuncias falsas
      Pide SNTE protección a maestros ante denuncias falsas

      Pide SNTE protección a maestros ante denuncias falsas

      SLP

      Rubén Pacheco

      La secretaria general Elizabeth Guerrero Milán pidió leyes tras ataques contra ellos

      Intención política frena programa de obras, insiste Galindo
      Intención política frena programa de obras, insiste Galindo

      "Intención política frena programa de obras", insiste Galindo

      SLP

      Rolando Morales

      La CGE ha liberado parcialmente trámites, pero siete u ocho proyectos permanecen atorados, señala