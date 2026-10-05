El 15 de octubre, foro sobre regulación de celulares en escuelas

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San Luis Potosí será sede el próximo 15 de octubre del primer foro estatal de seguimiento a la regulación del uso de celulares en escuelas primarias y secundarias, como parte del proceso de acompañamiento al proyecto impulsado desde el Gobierno de México y que entrará en vigor a nivel nacional el próximo 3 de noviembre, informó el diputado local de Morena y presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso del Estado, Cuauhtli Fernando Badillo Moreno.

El encuentro será encabezado por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo. Explicó que el encuentro dará continuidad a los cuatro foros regionales realizados previamente, en los que se recogieron las opiniones de docentes, estudiantes, directivos, padres de familia y académicos, trabajo que posteriormente fue abordado en la Conferencia Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu).

Precisó que San Luis Potosí será el primer estado en realizar un foro estatal dentro de este proceso de acompañamiento a la aplicación de la medida federal.

Badillo Moreno señaló que el foro será coordinado entre la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado y autoridades federales, con la participación de representantes de las cuatro regiones de San Luis Potosí y de los distintos niveles educativos.

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Aclaró que el objetivo no es impulsar una nueva iniciativa ni modificar la disposición federal, sino escuchar las condiciones y problemáticas locales para avanzar en su implementación en los planteles.

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El legislador consideró que la regulación busca atender riesgos relacionados con el uso de celulares entre niñas, niños y adolescentes, como casos de acoso, extorsión y afectaciones vinculadas con el uso excesivo de pantallas.

Insistió en que la medida no plantea eliminar los dispositivos, sino establecer reglas para su utilización dentro de los espacios educativos, particularmente cuando no tengan una finalidad pedagógica.