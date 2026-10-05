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Pide SNTE protección a maestros ante denuncias falsas

La secretaria general Elizabeth Guerrero Milán pidió leyes tras ataques contra ellos

Por Rubén Pacheco

Octubre 05, 2026 12:23 p.m.
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Foto: Alberto Martínez/Pulso

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      Durante la ceremonia de reconocimiento a nivel primaria, docentes de la sección 52 del SNTE brindaron un minuto de aplausos para Nedi Edith Nevárez González, maestra asesinada a sangre fría por dos exestudiantes en la Escuela Secundaria General Número 13, ubicada en el Ejido La Unión, municipio de Torreón, Coahuila.

      Al tomar la palabra en el presídium, Elizabeth Bibiana Guerrero Milán, secretaria general de la sección 52 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), recalcó que los mentores potosinos no deben verse en esa posición, por eso, demandó la creación de leyes que protejan a las y los catedráticos.

      Posterior a ello, expuso que la dirigencia nacional del SNTE presentó una iniciativa que busca proteger a toda la comunidad escolar frente a este tipo de ataques mortales, cuya moción, una vez aprobada, se replicará en San Luis Potosí.

      La lideresa sindical denunció que persisten las denuncias falsas contra profesores, tanto de alumnos, padres de familia y otros maestros, así como retos virales en redes sociales para desprestigiarlos.

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      Criticó que no es justo que profesores sean removidos de su centro de trabajo antes de demostrarse su inocencia, por ende, si las investigaciones arrojan responsabilidad deberá ser sujeto de sanciones, pero de lo contrario, garantizarse su reinstalación.

      Guerrero Milán subrayó que los Comités Escolares de Seguridad deben operar en todas las escuelas, a fin de generar mayor participación con los padres y las madres, y que exista una respuesta efectiva ante hechos de violencia.

      "Fíjate que sí están conmocionados, sobre todo, que no suceda en las escuelas del estado, y en ese sentido estamos apuntalando que haya leyes, sobre todo, ya nuestro líder nacional en el Senado de la República propuso una iniciativa de ley que tiene que ver con la violencia protegiendo todo el entorno escolar", remató.

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