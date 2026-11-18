Maltrato animal aumenta a siete años de prisión
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Las sanciones por maltrato animal en San Luis Potosí aumentarán hasta seis años de prisión cuando los actos de crueldad provoquen la muerte de un ejemplar. La reforma fue aprobada este martes por el Congreso del Estado, después de permanecer alrededor de año y medio sin llegar al pleno, pese al respaldo de 24 mil firmas ciudadanas.
La llamada Ley Hope obtuvo 25 votos a favor, sin abstenciones ni sufragios en contra. Su discusión llegó después de que las asociaciones Animales Huella Amiga y Amigos de Corazón insistieran en que el dictamen fuera votado antes del receso legislativo de diciembre, ante el riesgo de que continuara pendiente. El documento aprobado incorporó modificaciones respecto a la propuesta original.
Con los cambios al Código Penal estatal, las lesiones mínimas podrán castigarse con hasta dos años de prisión y aquellas que provoquen daños permanentes con hasta cuatro años. Cuando el maltrato ocasione la muerte del animal, la pena máxima será de seis años, el mismo límite establecido para actos de crueldad con características sádicas, zoofílicas o de sobreexplotación. También aumentarán las multas económicas.
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