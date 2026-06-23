Mario Casillas reconsidera su retiro y desea volver a Televisa

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Mario Casillas, actor, reconoce que fue él quien pidió a productores que cesaran de convocarlo para proyectos de televisión, debido a que el agotamiento, inherente a su edad, le obstaculizaba; ahora, ha reconsiderado, y habla de su deseo de volver a producciones de Televisa.

Mario Casillas explica motivos de su retiro temporal

Fue en las inmediaciones de Televisa que, el histrión, fue entrevistado por Eden Dorantes y, durante la conversación, el actor de 88 años quien reconoció que, fue hace un tiempo que, el cansancio físico fue lo que lo instó a rechazar los papeles que le eran ofrecidos en los melodramas.

"Ya casi no trabajo, me faltan las piernas, se me doblan, entonces preferí no trabajar, estoy en La Casa del Actor, con varios compañeros ahí; no (me llaman) les dije que yo no quería trabajar y, entonces, se corrió la voz, ya nadie me llama", expresó.

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Deseo de Mario Casillas de volver a las telenovelas

Pero, pese al buen trato que afirma recibir en La Casa del Actor, Casillas recapacita y señala que, en la actualidad, le gustaría volver a formar parte de los créditos de algún nuevo proyecto de Televisa, televisora en la que trabajó por más de cinco décadas.

"Tengo un amigo que me dice que me va a llamar para hacer una telenovela, de las cortas que van hacer ahora, (en Vix), él la dirige, entonces me dijo 'estate pendiente', eso sería sensacional, espero que me dejen trabajar con el bastón, que es con el que siempre ando trastabillando", dijo.

Nostálgico, el actor recordó la época en que trabajó con otros colegas como Aracely Arámbula "la Chule", Lucía Méndez y José Elías Moreno.

Además, afirmó que el trato que recibe en La Casa del Actor es digno y, como lo hizo hace sólo unos días su colega, Lucila Mariscal, que reside en el mismo espacio, afirmó que la directora "Yucita" Furlong es una mujer comprometida con el buen manejo de la residencia.

"Muy bien, a mí me tratan muy bien ahí, la verdad, muy linda la directora, Yucita, tengo como ya seis meses de estar ahí", ahondó.