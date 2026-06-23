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Arreola solicita licencia a Congreso para buscar candidatura

Busca enfocarse a trabajos de Morena e inscribirse en el proceso interno de cara al 2027

Por Ana Paula Vázquez

Junio 23, 2026 03:06 p.m.
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Carlos Arreola / Foto: Pulso

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      Tras la apertura del registro para la contienda interna de Morena rumbo a las elecciones de 2027, el diputado local Carlos Arreola Mallol solicitó este martes licencia por tiempo indefinido para separarse de su cargo en el Congreso local. 

      La solicitud fue presentada durante la sesión ordinaria del Poder Legislativo y, una vez concretados los procedimientos correspondientes, permitirá la incorporación de su suplente, Armando Navarro Tapia, actual delegado de Banobras, a los trabajos parlamentarios.

      La salida de Arreola ocurre en medio de los movimientos internos que Morena ha comenzado a registrar de cara a la renovación de cargos públicos para el 2027.

      Arreola Mallol señaló que actualmente el partido no se encuentra en una etapa de definición de candidaturas, sino en un proceso de evaluación y consulta para identificar a las personas mejor posicionadas para coordinar los trabajos de organización partidista en la entidad. Explicó que solicitar la licencia le permitirá dedicarse a las actividades relacionadas con ese proceso interno.

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      El legislador indicó que recorrerá el estado para participar en las tareas de organización de Morena y afirmó que la convocatoria interna establece la realización de actividades de consulta y evaluación entre la militancia y la ciudadanía. Agregó que permanecerá separado del cargo mientras dure el proceso previsto por el partido.

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      La licencia del diputado se produce mientras distintos perfiles morenistas han comenzado a perfilarse para la elección de 2027. Entre los nombres mencionados para la alcaldía de la capital se encuentran los diputados locales Cuauhtli Badillo Moreno y Emilio Rosas Montiel, así como el diputado federal Gabino Morales Mendoza.

      Para la gubernatura también han sido señalados Carlos Arreola, la dirigente estatal Rita Ozalia Rodríguez Velázquez y el empresario Gerardo Sánchez Zumaya, quien ha manifestado públicamente su interés en participar en las encuestas del partido.

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