Más de 3 mil tianguistas reconocen el trabajo del Alcalde Galindo

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El alcalde Enrique Galindo Ceballos encabezó la primera conmemoración del Día Municipal del Tianguis y Tianguistas de San Luis Potosí, una celebración que reunió a miles de agremiados de las distintas rutas de la ciudad para reconocer el trabajo, la historia y la aportación de este importante sector al desarrollo económico y social de San Luis Capital.

Durante el evento, el presidente municipal destacó que esta fecha, previamente instituida por el Cabildo, representa un reconocimiento permanente a quienes han hecho del tianguis una tradición y una fuente de sustento para miles de familias.

Ante las y los comerciantes, Enrique Galindo afirmó que este reconocimiento fortalece la relación entre el Gobierno de la Capital y el gremio tianguista, además de

refrendar el compromiso de mantener el diálogo, el orden y la colaboración para seguir impulsando un comercio popular fuerte, organizado y cercano a la ciu

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dadanía.

En representación de las y los tianguistas, Ricardo Zamora Infante destacó la voluntad del alcalde Enrique Galindo para impulsar este reconocimiento, al señalar que coloca a San Luis Capital como un referente nacional en la dignificación del comercio sobre ruedas. Asimismo, refrendó el compromiso del gremio de continuar trabajando de manera coordinada con el Ayuntamiento y entregó un reconocimiento al presidente municipal por su cercanía y trabajo con este sector.

Se recordó a Fernando Frías y Montes de Oca, Ricardo Zamora Salazar y Refugio Pérez Mora, por el legado que dejaron al tianguismo potosino y su contribución a la organización y fortalecimiento del gremio. Asimismo, distinguió a Enrique Cejudo Rojas, Francisco Merino Vélez, Ramón García García, Leandro Gaspar Martínez y Blasa Castro Neri, líderes con más de 30 años de trayectoria, cuyo trabajo, liderazgo y compromiso han sido fundamentales para consolidar esta actividad.

como uno de los pilares del comercio popular en San Luis Capital.

Por su parte, el director de Comercio Municipal, José Ángel de la Vega Pineda, destacó que San Luis Capital cuenta con más de 5 mil 800 comerciantes distribuidos en las diferentes rutas de tianguis, un gremio que contribuye de manera decisiva al desarrollo económico, al abasto de las familias potosinas y a la preservación de una de las tradiciones comerciales más importantes del municipio.