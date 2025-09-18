Más de mil inmuebles, listos para Simulacro Nacional 2025
La actividad es en memoria de los terremotos de 1985 y 2017
La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) recordó que este viernes es el Segundo Simulacro Nacional 2025, al que se ha unido el gobierno potosino, corporaciones, así como empresas y organizaciones civiles.
La actividad es en memoria de los terremotos de 1985 y 2017, y está programada para las 12:00 horas. El ejercicio simulará un sismo hipotético de magnitud 8.1 y para lo que sonará la Alerta Sísmica en la Ciudad de México.
En el resto del territorio mexicano, un aviso de alerta podría llegar a tu teléfono celular, incluso si el dispositivo está bloqueado, en silencio o sin saldo.
La CEPC, informó que, hasta el momento, van mil 273 inmuebles en San Luis Potosí registrados para realizar actividades de reacción y salvamento durante el simulacro.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
Más de mil inmuebles, listos para Simulacro Nacional 2025
Pulso Online
La actividad es en memoria de los terremotos de 1985 y 2017
Multa INE a Ruiz Contreras por irregularidades en gastos de campaña
Rubén Pacheco
Fue impuesta por el Consejo General tras la elección judicial
Buscan establecer en Ley de Educación figura del abuso sexual en escuelas
Ana Paula Vázquez
Se crearían protocolos claros de actuación que protejan a las víctimas y eviten su revictimización