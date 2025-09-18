logo pulso
Más de mil inmuebles, listos para Simulacro Nacional 2025

La actividad es en memoria de los terremotos de 1985 y 2017

Por Pulso Online

Septiembre 18, 2025 03:53 p.m.
A
Foto: Archivo

Foto: Archivo

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) recordó que este viernes es el Segundo Simulacro Nacional 2025, al que se ha unido el gobierno potosino, corporaciones, así como empresas y organizaciones civiles.  

La actividad es en memoria de los terremotos de 1985 y 2017, y está programada para las 12:00 horas. El ejercicio simulará un sismo hipotético de magnitud 8.1 y para lo que sonará la Alerta Sísmica en la Ciudad de México.  

En el resto del territorio mexicano, un aviso de alerta podría llegar a tu teléfono celular, incluso si el dispositivo está bloqueado, en silencio o sin saldo.

La CEPC, informó que, hasta el momento, van mil 273 inmuebles en San Luis Potosí registrados para realizar actividades de reacción y salvamento durante el simulacro.  

