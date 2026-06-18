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MC comenzó a colonizar bardas en Villa de Pozos

Por Leonel Mora

Junio 18, 2026 03:00 a.m.
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MC comenzó a colonizar bardas en Villa de Pozos
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      Aunque todavía no inicia el proceso electoral en San Luis Potosí, algunos partidos como Movimiento Ciudadano ya comenzaron a "colonizar" bardas en Villa de Pozos con mensajes como "Pozos cree en México" a manera de publicidad.

      Una de estas pintas se ubica en la céntrica calle de Placita a un costado del Teatro Municipal al aire libre y otra más se halla en la avenida 16 de Septiembre, de camino a la lateral de la carretera 57. En ninguno de estos dos rotulados se menciona el nombre del partido político ni de candidato alguno, quizás para no contravenir la Ley Electoral, pero es notable el logo del águila que caracteriza a Movimiento Ciudadano.

      Estos serían los primeros indicios de la "guerra de bardas" que se presenta en cada elección entre partidos políticos, los cuales luchan por capturar todos los espacios físicos disponibles en la vía pública para promover sus ideologías, promesas de campaña, candidatos a puestos de elección y también, en ocasiones, para atacar a sus adversarios.

      En Villa de Pozos, hasta ahora, no se percibe mucha efervescencia política a pesar de la cercanía del proceso electoral de 2027 que, de acuerdo con el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), comenzará en octubre próximo. Será la primera vez que las y los residentes poceños podrán elegir a sus autoridades directamente, mediante voto libre y secreto.

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