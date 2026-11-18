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Movimiento Ciudadano pretende competir por la gubernatura de San Luis Potosí en 2027 sin alianzas partidistas, pero su dirigencia estatal, no presentó cifras sobre el respaldo electoral del partido, ni datos que permitan dimensionar la fuerza con la que buscará disputar el Gobierno del Estado. Su coordinador, Marco Gama Basarte, aseguró que pueden lograrlo mediante el crecimiento de su votación y el respaldo ciudadano.

Al ser cuestionado sobre si MC cuenta con suficientes votos para alcanzar la gubernatura sin coaliciones, Gama sostuvo que el partido creció entre 2021 y 2024 y que espera incrementar su votación en el próximo proceso electoral. Sin embargo, no detalló los resultados de ese crecimiento, ni presentó porcentajes o cifras que respalden su expectativa de competir por el Ejecutivo estatal sin otros partidos.

La postura de ir solos tampoco está completamente definida en el ámbito nacional. El dirigente adelantó que en diciembre acudirá a la Ciudad de México para conocer si existen otros esquemas de participación, aunque aseguró que buscará mantener el acuerdo estatal de no establecer alianzas. En defensa de esta decisión, cuestionó las coaliciones de Morena con el Partido Verde y del PRI con el PAN, al considerar que la suma de votos no garantiza resultados para San Luis Potosí.