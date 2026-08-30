MC evitará la fatiga de denunciar actos anticipados de campaña
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Aunque acusa al Gobierno del Estado y a algunos perfiles políticos de incurrir en presuntos actos anticipados de campaña, Movimiento Ciudadano (MC) no presentará una denuncia formal, al considerar que ya existen suficientes procedimientos pendientes de resolución.
El coordinador estatal de MC, Marco Gama Basarte, reconoció que el partido no ha presentado denuncias directamente, aunque, dijo, ha acompañado algunas y recibe señalamientos de ciudadanos. Afirmó que existen procedimientos promovidos por otros partidos y particulares que aún no han sido resueltos por las autoridades electorales.
Cuestionado sobre por qué el partido no interpone una denuncia propia para presionar a las autoridades, el también diputado sostuvo que presentar otro procedimiento no necesariamente generaría resultados. "La denuncia va a ir en el mismo sentido de lo que ya tiene", señaló.
El dirigente consideró que la exigencia debe centrarse en que las autoridades electorales resuelvan los casos pendientes. "La autoridad debe actuar, pues no ha atendido ninguna de estas denuncias, no solo la propia, de otros partidos políticos, pero sobre todo de ciudadanos", afirmó.
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Los señalamientos se dan mientras el CEEPAC reporta 15 denuncias relacionadas con el proceso electoral 2026-2027, cinco de ellas por presuntos actos anticipados de campaña. De acuerdo con el organismo, para acreditar una infracción deben analizarse, entre otros elementos, la existencia de un llamado expreso al voto o de un mensaje equivalente con finalidad electoral.
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