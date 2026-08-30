logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Riada en Nepal suma 390 muertos y 1,400 desaparecidos (fotos)

Fotogalería

Riada en Nepal suma 390 muertos y 1,400 desaparecidos (fotos)

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

MC evitará la fatiga de denunciar actos anticipados de campaña

Por Ana Paula Vázquez

Agosto 30, 2026 03:00 a.m.
A
MC evitará la fatiga de denunciar actos anticipados de campaña
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Aunque acusa al Gobierno del Estado y a algunos perfiles políticos de incurrir en presuntos actos anticipados de campaña, Movimiento Ciudadano (MC) no presentará una denuncia formal, al considerar que ya existen suficientes procedimientos pendientes de resolución.

      El coordinador estatal de MC, Marco Gama Basarte, reconoció que el partido no ha presentado denuncias directamente, aunque, dijo, ha acompañado algunas y recibe señalamientos de ciudadanos. Afirmó que existen procedimientos promovidos por otros partidos y particulares que aún no han sido resueltos por las autoridades electorales.

      Cuestionado sobre por qué el partido no interpone una denuncia propia para presionar a las autoridades, el también diputado sostuvo que presentar otro procedimiento no necesariamente generaría resultados. "La denuncia va a ir en el mismo sentido de lo que ya tiene", señaló.

      El dirigente consideró que la exigencia debe centrarse en que las autoridades electorales resuelvan los casos pendientes. "La autoridad debe actuar, pues no ha atendido ninguna de estas denuncias, no solo la propia, de otros partidos políticos, pero sobre todo de ciudadanos", afirmó.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Los señalamientos se dan mientras el CEEPAC reporta 15 denuncias relacionadas con el proceso electoral 2026-2027, cinco de ellas por presuntos actos anticipados de campaña. De acuerdo con el organismo, para acreditar una infracción deben analizarse, entre otros elementos, la existencia de un llamado expreso al voto o de un mensaje equivalente con finalidad electoral.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Colectivas plantean mejoras en atención a víctimas de violencia
        Colectivas plantean mejoras en atención a víctimas de violencia

        Colectivas plantean mejoras en atención a víctimas de violencia

        SLP

        Redacción

        El Gobierno estatal informó que cerca de 100 participantes expusieron propuestas

        Proponen facilitar permisos a burócratas víctimas de violencia
        Proponen facilitar permisos a burócratas víctimas de violencia

        Proponen facilitar permisos a burócratas víctimas de violencia

        SLP

        Pulso Online

        La iniciativa contempla ajustes de horario, confidencialidad y protección contra represalias; apenas fue turnada a comisiones

        Avanza creación de registro de personas con autismo
        Avanza creación de registro de personas con autismo

        Avanza creación de registro de personas con autismo

        SLP

        Pulso Online

        La propuesta todavía deberá ser discutida y votada por el Pleno

        Detalla SSPC cómo funcionarán cámaras con reconocimiento facial
        Detalla SSPC cómo funcionarán cámaras con reconocimiento facial

        Detalla SSPC cómo funcionarán cámaras con reconocimiento facial

        SLP

        Rubén Pacheco

        La tecnología permitirá identificar a personas con antecedentes delictivos y apoyar investigaciones, señalan