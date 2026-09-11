México aún arrastra pendientes en lavado
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No se esperan buenas noticias de la quinta revisión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a las políticas públicas mexicanas de prevención de lavado de dinero, porque hay muchas aristas que México no ha trabajado, aseguró Ricardo Vargas Navarro, presidente nacional del Colegio Nacional de Notarios.
Luego de dialogar por unos minutos con estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, por invitación del presidente del Colegio de Notarios de San Luis Potosí, Juan Carlos Barrón Cerda, el dirigente nacional de los fedatarios advirtió que falta trabajar en los políticamente expuestos, y registro final de beneficiarios finales.
El órgano auditor internacional dejó de revisar la parte legislativa que ya había intervenido cuatro años continuos y por primera vez, su visión se enfocará en los resultados.
Añadió que hay muchísimo trabajo por hacer en materia de prevención de lavado de dinero, lo que abre una nueva forma de estudio del cumplimiento de
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las normas.
Además, los notarios deberán estar listos para poner en práctica todo lo que implican las reformas y lo que tiene que ver con el conocimiento personal, la elaboración de manuales y su implementación, el enfoque en los riesgos y el perfilamiento de los clientes.
Aseguró que los notarios están listos para eso y más y principalmente para la capacitación y colegiación forzosa.
Las reformas involucran la entrada en vigor y su implementación su implementación en forma gradual.
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