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Con la ayuda de un aproximado de 530 autobuses, más de 7 mil 500 feligreses potosinos y ochenta sacerdotes participaron en la misa de peregrinación de la Arquidiócesis de San Luis Potosí a la Basílica de Guadalupe.

En el encuentro, que incluyó una misa encabezada por el arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe, también se encontraban las cabezas de las cuatro provincias arquidiocesanas de San Luis Potosí.

En un instante, se encontraron el propio arzobispo Cavazos Arizpe como obispo de la Diócesis de San Luis Potosí y administrador apostólico de la Diócesis de Matehuala, además del obispo de la diócesis de Zacatecas Sigifredo Noriega Barceló y el obispo de la Diócesis de Ciudad Valles, Roberto Yenni García.

El ausente este año fue el obispo Margarito Salazar Cárdenas, quien desde los primeros meses dejó vacante la Diócesis de Matehuala para encabezar, por determinación del Papa León XIV, la Diócesis de Tampico, sufraganea de la Arquidiócesis de Monterrey.

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Los feligreses y sacerdotes de la Arquidiócesis potosina, se encontraron con una nueva forma de desarrollar la veneración de la imagen de la Virgen de Guadalupe, colocando en las butacas únicamente a personas vulnerables y adultos mayores, en tanto que los jóvenes debían peregrinar.

A la celebración se presentaron feligreses de las 122 parroquias de la Diócesis de San Luis Potosí, acompañados de

80 sacerdotes.

A nombre del arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes, un canónico recibió a la peregrinación de San Luis Potosí, para el inicio de la misa encabezada por el arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe, el canto de rezo y la recepción constante de todos los peregrinos.

Abundaron los participantes de Santa María del Río y de la zona metropolitana de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez,Villa de Pozos, Mexquitic de Carmona, Cerro de San Pedro y Tierranueva, aunque participaron creyentes de todas las parroquias de la Diócesis, con abundancia de visitantes de las zonas rurales.