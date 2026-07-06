Miles de potosinos vivieron último partido de México en el Centro

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San Luis Capital volvió a latir con fuerza mundialista en Plaza del Carmen, donde más de 15 mil personas se reunieron este domingo para vivir la emoción del último partido de México en el Mundial 2026, correspondiente a los octavos de final ante Inglaterra, con marcador de 2 goles a 3, como parte del programa San Luis Capital, Corazón del Futbol, impulsado por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos.

Entre banderas, porras y un ambiente de orgullo nacional, familias potosinas y visitantes disfrutaron la transmisión en pantalla gigante en uno de los escenarios más emblemáticos del Centro Histórico. Plaza del Carmen se consolidó una vez más como el gran punto de encuentro de la afición potosina, en una jornada gratuita, ordenada y llena de pasión por la Selección Mexicana. En ese mismo sitio se seguirán transmitiendo los 12 partidos restantes de Copa del Mundo.

Por instrucción del Alcalde Enrique Galindo Ceballos, el Gobierno de la Capital mantuvo un operativo coordinado conjunto entre los tres órdenes de gobierno para que la fiesta se viviera con tranquilidad, seguridad y responsabilidad en el Centro Histórico, la avenida Carranza y el Parque de Morales, puntos donde también se concentró la afición para acompañar a la Selección y vivir el ambiente mundialista.

Además, la Feria del Elote Mundialista llenó de sabor y color la jornada en Plaza del Carmen, con la participación de comerciantes, cocineras, cocineros y emprendedores locales que fortalecieron la convivencia familiar en torno al futbol. Con estas acciones, el Gobierno Municipal impulsa la activación del Centro Histórico y el disfrute responsable del Mundial 2026, al ofrecer espacios públicos gratuitos, seguros y llenos de vida, donde San Luis Capital vivió con alegría, identidad y pasión mundialista uno de los grandes momentos deportivos del año.

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