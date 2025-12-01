Mínima, la recuperación de motos

Pese a que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital señala que en lo que va de 2025 se han recuperado 106 motocicletas con reporte de robo, esta cifra apenas representa el 18.7 por ciento con respecto del total de casos de robo de motocicletas que se han registrado en la capital, de acuerdo con la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Según este instrumento federal, de enero a octubre en el municipio de San Luis Potosí se han registrado un total de 564 carpetas de investigación por robo de motocicletas en sus diversas modalidades. De forma específica, 71 de los casos ha sido con violencia y 493 sin violencia.

Aunque cabe resaltar que el acumulado anual del 2025 representa una disminución del 29.4 por ciento con respecto al mismo periodo del 2024, cuando ascendían a 799 casos de robo de motos.

La SSPC capitalina recién informó, mantiene de forma permanente el operativo Escudo Urbano, centrado en la inspección preventiva de motociclistas para inhibir infracciones y detectar posibles conductas delictivas.

Durante la última semana, la corporación municipal logró recuperar seis motocicletas con reporte de robo, alcanzando un total de 106 unidades aseguradas en lo que va del año.

El dispositivo afirman que se enfoca en la revisión aleatoria de motocicletas, debido a su uso recurrente en hechos ilícitos. Agentes de Policía Vial y de la Guardia Municipal verifican documentación, registro de propiedad y posibles vínculos con delitos, además de supervisar el cumplimiento del Reglamento de Tránsito y medidas de seguridad para garantizar un desplazamiento seguro y fortalecer el orden público.

El parque de motocicletas en la capital potosina ha tenido uno de los incrementos más acelerados en los últimos años, de acuerdo con las estadísticas de Vehículos Registrados.