Minimiza Torres Sánchez sanción para Contraloría

Si el estado se encuentra obligado a entregar información pública solicitada por el Poder Judicial de la Federación en un juicio por el caso del antro Rich, se otorgará y listo, dijo J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado.

Este lunes se informó que el Juzgado Sexto de Distrito impuso una multa a la Contraloría General estatal por negarse a otorgar -para efectos de un juicio- los expedientes de investigación a funcionarios estatales inmiscuidos en el accidente mortal, suscitado el 7 de junio del 2024 en el antro Rich.

El funcionario estatal reconoció no estar enterado del tema, sin embargo, adujo que puede tratarse de acuerdos que se combaten, aclaran y pueden revocarse en cualquier momento.

“En cuanto a la información pública, pues si se está obligado (el estado), se va a dar y listo”, asumió Torres Sánchez.

En febrero pasado, Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz, titular de la Contraloría General del Estado (CGE), precisó que desde diciembre pasado se emitió el resolutivo sancionador contra tres funcionarios estatales, pero no se hizo difusión del mismo, porque sólo se notificó a las personas afectadas.

La resolución correspondió a Mauricio Ordaz Flores, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC); José Concepción Gallardo Martínez, titular de la Dirección de Gobernación y Lucía Martha Ramírez Rodríguez, titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris).

Sin embargo, hasta el momento la propia Contraloría se ha negado a informar en qué consistieron dichas sanciones, bajo el argumento de que deben quedar firmes por órganos jurisdiccionales en caso de impugnaciones de los sancionados.