Minimizan autoridades polución

Fernando Díaz Barriga, académico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), consideró que en San Luis Potosí se han minimizado los riesgos de salud que implica la mala calidad del agua y del aire. Al señalar que persisten graves problemas de contaminación de ambos elementos que existen en la capital del estado.

En entrevista, Díaz Barriga señaló que ese desdén persiste pese a que los problemas han sido documentados exhaustivamente por la UASLP.

Díaz Barriga lamentó que no exista monitoreo ambiental alguno de las más de 500 empresas que operan en la Zona Industrial y de que la mayoría de los gobiernos estatales, incluyendo el actual, sólo minimicen el problema y realicen un monitoreo insuficiente, inadecuado o prácticamente inexistentes de las emisiones contaminantes, desde hace mucho tiempo.

Estas anomalías, alertó, ponen en especial peligro la salud de mujeres y de niñas y niños, sobre todo a nivel de desarrollo cerebral de los afectados.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El entrevistado se refirió a un nuevo programa llamado “Justicia Ambiental para las Infancias” el cual postula que los efectos de la toxicidad ambiental se presentan desde la etapa fetal o de gestación, por lo que se debe atender por igual a mujeres y niñas y niños.

El mismo programa advierte que las y los menores son mucho más susceptibles al ataque de los agentes contaminantes, especialmente a nivel nervioso y cerebral.

Sobre la persistencia de problemas ambientales, en materia de agua, el académico de la Universidad dijo que “se ha favorecido el tener agua, pero no el tener agua de calidad; desde hace décadas sabemos que los pozos de la zona que habitamos están contaminados con flúor y arsénico, lo que ocasiona problemas de desarrollo intelectual en la población infantil afectada”.

Díaz Barriga recordó que, en tiempos pasados, esta contaminación se identificó, se midió y se combatió con plantas potabilizadoras para quitar esos minerales del agua, pero los actuales gobiernos, ante la crisis hídrica, se han preocupado más por la cantidad que por la calidad del agua que consume la población.