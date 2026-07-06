logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡Celebran éxitos!

Fotogalería

¡Celebran éxitos!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Modifican Casa de la Caridad en apoyo a migrante discapacitada

Por Martín Rodríguez

Julio 06, 2026 03:00 a.m.
A
Modifican Casa de la Caridad en apoyo a migrante discapacitada
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Una mujer que perdió sus pies hace algunos días en un accidente mientras se trasladaba hacia Estados Unidos, obligó al inicio de adaptaciones de infraestructura a la Casa de la Caridad o Casa del Migrante y para que siga ocurriendo, se requiere con urgencia ayuda que permita generar condiciones de accesibilidad de la casa de refugio a todos los migrantes que van de paso, informó el coordinador de la Pastoral Social de la Arquidiócesis, Marco Antonio Luna Aguilar.

      Dijo que en el caso particular de la persona que estaba lesionada, la recibieron en la Casa de la Caridad, pero no tenía acceso a todas las áreas porque el inmueble carecía de rampas, por lo que fue necesario realizar adaptaciones, con independencia de que se desconoce cuánto tiempo transcurrirá para conseguir su recuperación. 

      Informó que acaban de erogaron gasto muy fuerte para atender desde la entrada hasta el patio de la casa, con el fin de crear una ruta segura para la persona que así lo requiere. 

      Dijo que a partir de lo que fue necesario hacer, la persona que resultó lesionada durante su trayecto, ya puede moverse desde la entrada de la Casa de la Caridad hasta las diferentes áreas y el patio, con su silla de ruedas sin ningún problema.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Añadió que ese tipo de detalles es el que hace muy necesario que la gente se solidarice para que haya acceso a la ayuda y la generosidad de la sociedad, con el fin de obtener los fondos que permitan hacer de la Casa de la Caridad un inmueble que sea no solo accesible, sino también suficiente para atender a las personas en tránsito por el país.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Menor impacto de lluvias reduce gasto en caminos estatales
        Menor impacto de lluvias reduce gasto en caminos estatales

        Menor impacto de lluvias reduce gasto en caminos estatales

        SLP

        Rubén Pacheco

        Las cuadrillas realizaron mantenimiento preventivo y atención a deslaves durante la temporada de lluvias 2026.

        Discapacidad y movilidad, al nuevo Reglamento de Tránsito
        Discapacidad y movilidad, al nuevo Reglamento de Tránsito

        Discapacidad y movilidad, al nuevo Reglamento de Tránsito

        SLP

        Rolando Morales

        Propuestas incluyen vigilancia en estacionamientos exclusivos y creación de Zona 30.

        Más de 17 mil usuarios regularizaron adeudos con INTERAPAS
        Más de 17 mil usuarios regularizaron adeudos con INTERAPAS

        Más de 17 mil usuarios regularizaron adeudos con INTERAPAS

        SLP

        Rolando Morales

        El programa permitió a familias y comercios saldar adeudos y formalizar contratos en municipios clave.

        SEGE organizará ferias para jóvenes sin acceso a la UASLP
        SEGE organizará ferias para jóvenes sin acceso a la UASLP

        SEGE organizará ferias para jóvenes sin acceso a la UASLP

        SLP

        Rubén Pacheco

        La Secretaría de Educación coordina actividades para ampliar la cobertura educativa en el estado.