Modificarán ciclovía de Av. Carranza

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La ciclovía de avenida Venustiano Carranza podría cambiar de acera en algunos tramos para su continuidad hacia el Centro Histórico, mediante cruces con semáforos inteligentes similares al instalado en la intersección con Uresti. Eustorgio Chávez Garza, titular de la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de San Luis Potosí, explicó que la propuesta busca resolver los puntos donde el recorrido ciclista debe pasar de un costado de la avenida al otro.

El funcionario detalló que, en el sentido de la Glorieta Bocanegra hacia el Centro, la ciclovía se mantendría inicialmente sobre el costado derecho, donde existen carriles más amplios, sin eliminar los espacios de estacionamiento ni los carriles destinados a la circulación vehicular. Sin embargo, en determinados puntos se plantea cruzar hacia la acera izquierda para dar continuidad al trayecto, con dispositivos de control semafórico que permitan ordenar el paso de ciclistas y automovilistas.

Chávez Garza señaló que la propuesta forma parte de un proyecto elaborado por el Instituto Municipal de Planeación (Implan), que contempla intervenciones en Carranza y Calzada de Guadalupe, dentro de una red de 231 kilómetros de infraestructura ciclista. Indicó que la semana previa sostuvo una reunión con el instituto para avanzar en el planteamiento, que deberá presentarse ante la Secretaría Técnica para su incorporación al Plan Maestro y posteriormente discutirse con colectivos ciclistas y las demás instancias involucradas.