Vigilan cumplimento de normas en Plaza Las Huastecas

Protección Civil Municipal de Soledad llevó a cabo una inspección en la Plaza Las Huastecas, con el objetivo de verificar que las obras de construcción cumplan con las normas de seguridad y los lineamientos establecidos en el proyecto autorizado.

De acuerdo con el titular del área Martín Bravo Galicia, las revisiones son prioritarias en zonas donde se espera una alta concentración de personas, ya que es fundamental garantizar que tanto las estructuras como las instalaciones se apeguen a las medidas constructivas de acuerdo con la normativa vigente.

Explicó Bravo Galicia que durante el recorrido, se inspeccionó especialmente una de las tiendas ancla del centro comercial, la cual colinda con un fraccionamiento.

Uno de los puntos verificados fue la división entre ambas áreas, para asegurarse de que las descargas de agua estén correctamente canalizadas y no representen un riesgo para los habitantes ni para el funcionamiento del centro comercial.

“Queríamos checar que no existiera posibilidad de acceso indebido, ni por parte de la tienda hacia las casas ni viceversa. Se constató que habrá un pasillo adaptado, pero sin acceso a personas ni vehículos”, detalló Bravo Galicia.

Por otro lado, informó que recientemente se presentó un incidente relacionado con una modificación no reportada en el proyecto, que provocó la ruptura de una toma de gas natural en la Plaza Citadina.

Aseguró que, gracias a la rápida intervención de brigadistas de la plaza y a la llegada oportuna de cuerpos de emergencia, la fuga fue controlada en aproximadamente 30 minutos, sin que se registraran mayores consecuencias.

El hecho ocurrió el pasado martes y derivó en una sanción tanto a la empresa constructora como a la compañía de gas, debido a que no se notificaron los cambios realizados en la obra.

“Este tipo de omisiones pueden poner en riesgo a la población, por lo que se les hizo una advertencia formal”, señaló.

Tras lo anterior, dijo que Protección Civil se mantiene vigilante en todos los proyectos en desarrollo para asegurar el cumplimiento de los protocolos de seguridad y normativas en materia de construcción.