Morelos necesita atención integral
No se trata sólo de un boquete, sino que está dañada toda la red de drenaje
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La Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de San Luis Potosí avanza en el análisis técnico de la calle Morelos, en el barrio de San Sebastián, donde detectó que las afectaciones no se limitan al enorme boquete reportado por vecinos, sino que abarcan más de 300 metros lineales de la vialidad, por lo que se proyecta una intervención integral.
El titular de la dependencia, Eustorgio Chávez Garza, informó que personalmente realizó un recorrido por la zona y explicó que la evaluación comprende el tramo que va del Mercado La Merced hasta la avenida Constitución, con el objetivo de determinar el alcance de los trabajos que requiere la vialidad.
El funcionario precisó que la intención no es únicamente reparar el punto donde se presenta el daño, sino rehabilitar el corredor completo, además de analizar una intervención en el Jardín Colón para mejorar las condiciones de esta conexión vial.
Indicó que una vez concluido el diagnóstico técnico, la dependencia definirá el calendario de ejecución y el tipo de obras que se realizarán para atender los desperfectos detectados.
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La calle Morelos ha sido objeto de reportes por parte de habitantes del barrio de San Sebastián, quienes han solicitado la atención del boquete ante los riesgos que representa para quienes circulan diariamente por la zona.
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