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Morena da su respaldo a Roxana Hernández

El partido desconoce acusaciones en su contra

Por Samuel Moreno

Mayo 26, 2026 03:00 a.m.
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      La dirigente estatal de Morena en San Luis Potosí, Rita Ozalia Rodríguez, aseguró que el partido brinda acompañamiento jurídico a Roxana Hernández Herrera, secretaria de Educación, Capacitación y Formación Política del instituto político, luego de los recientes procesos legales iniciados contra personas identificadas como creadoras de contenido y comunicadoras en la entidad, en medio de la polémica generada por la llamada "Ley Serrano".

      Durante una declaración pública, la lideresa morenista afirmó que desde el primer momento en que tuvieron conocimiento de la situación legal de Hernández Herrera, el Comité Ejecutivo Nacional y el área jurídica del partido comenzaron a atender el caso, por lo que sostuvo que Morena no ha dejado sola a su compañera.

      Rodríguez expresó además que rechazan cualquier tipo de persecución contra Roxana Hernández y señaló que hasta el momento desconocen con precisión cuáles son los delitos que se le imputan, aunque en documentos que han circulado públicamente se menciona una presunta usurpación de funciones.

      "No entendemos cosas porque ella no es funcionario público. Entonces no sabemos qué sea eso de la usurpación de funciones", declaró la dirigente estatal, quien añadió que el equipo jurídico ya mantiene acercamiento con la Fiscalía General del Estado para conocer formalmente el contenido de las acusaciones.

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      La presidenta estatal de Morena aseguró que dentro del partido existe consternación por el caso y reiteró el respaldo político y personal hacia Hernández Herrera, a quien describió como "una mujer de lucha", además de manifestar que esperan esclarecer la situación legal en los próximos días.

      La polémica ocurre en medio de las críticas generadas por la reforma en materia de regulación de inteligencia artificial aprobada recientemente por el Congreso del Estado, conocida coloquialmente como "Ley Serrano", la cual ha provocado cuestionamientos de distintos sectores ante posibles implicaciones contra la libertad de expresión y la actividad de comunicadores y creadores de contenido en San Luis Potosí.

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