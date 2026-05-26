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Morena presenta agenda de reformas electorales

Por Samuel Moreno

Mayo 26, 2026 03:00 a.m.
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Morena presenta agenda de reformas electorales
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      El Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado presentó una agenda de reformas electorales rumbo al proceso electoral de 2027, integrada por cinco ejes enfocados en fortalecer la democracia, ampliar la participación ciudadana y armonizar la legislación local con las recientes reformas federales en materia político-electoral.

      Durante una rueda de prensa encabezada por la dirigencia estatal morenista y legisladores locales, la coordinadora de la bancada, la diputada Jessica Gabriela López Torres, señaló que el paquete de iniciativas busca consolidar "reglas más justas y transparentes para la vida pública de San Luis Potosí", además de reforzar principios como la austeridad republicana, las acciones afirmativas y el fortalecimiento institucional.

      Una de las propuestas fue presentada por la diputada Gabriela Torres, quien planteó una reforma al Artículo 139 de la Ley Electoral local para regular la autoadscripción de género en candidaturas. La legisladora explicó que la iniciativa surge tras casos registrados en el pasado proceso electoral, donde personas se registraron bajo el género femenino "de último momento y sin 

      mayor comprobación".

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      Detalló que la propuesta no busca limitar derechos ni exigir pruebas sobre la identidad de género, ya que reconoció que existen criterios federales y sentencias que impiden condicionar este tipo de registros. Sin embargo, explicó que se pretende que los partidos políticos asuman la responsabilidad de validar los perfiles postulados, tomando en cuenta trayectorias y vínculos reales con la población LGBTIQ+. Añadió que la iniciativa será armonizada con autoridades electorales y colectivos de diversidad sexual.

      Por su parte, el diputado Carlos Arreola Mallol informó que el paquete contempla una reforma constitucional local y modificaciones a diversas leyes para aplicar en San Luis Potosí las disposiciones federales conocidas como "Plan B" electoral. Entre los cambios mencionó límites al gasto del Poder Legislativo, topes en el número de regidurías y sindicaturas, así como restricciones a la reelección.

      Además, señaló que se busca fortalecer las atribuciones del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) en materia de democracia directa y coordinación con autoridades de seguridad pública, con el objetivo de evitar la infiltración del crimen organizado en procesos electorales. También se plantea prohibir expresamente que partidos políticos reciban recursos provenientes de actividades ilícitas y establecer topes salariales para autoridades electorales.

      La diputada Nancy Jeanine García Martínez explicó que otra de las iniciativas propone incorporar formalmente la figura de revocación de mandato para la titularidad del Poder Ejecutivo estatal. Indicó que el mecanismo busca fortalecer la rendición de cuentas y permitir que la ciudadanía evalúe el desempeño de los gobiernos en turno mediante reglas claras y participación vinculante.

      Finalmente, el diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno presentó reformas enfocadas en reorganizar la administración municipal para dejar únicamente una sindicatura por ayuntamiento, medida que —dijo— responde a criterios de austeridad y optimización del gasto público. Asimismo, propuso incrementar el porcentaje de financiamiento destinado al fortalecimiento político de juventudes, mujeres, personas indígenas y afrodescendientes, con el objetivo de garantizar una inclusión "real y no solamente en el papel".

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