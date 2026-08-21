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Morena sí tiene perfiles competitivos

Por Daniel Ortiz

Agosto 21, 2026 03:00 a.m.
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Morena sí tiene perfiles competitivos
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      Desarrollado por SACS IA

      Morena rechazó la advertencia del diputado federal Gabino Morales Mendoza sobre el riesgo de recurrir nuevamente a "perfiles testimoniales" en la elección de 2027 y sostuvo que el partido cuenta con figuras capaces de competir por la gubernatura de San Luis Potosí.

      Luego de que el legislador citó las derrotas de Mónica Rangel Martínez y Xavier Nava Palacios como ejemplos de decisiones que perjudicaron electoralmente al partido, Morena respondió que no observa actualmente el escenario de debilidad señalado por Morales Mendoza.

      "Ese riesgo no se ve como tal", señaló el partido, al afirmar que dispone de una estructura sólida, militancia activa y perfiles "fuertes, competitivos y comprometidos" con la llamada Cuarta Transformación.

      La respuesta marca una diferencia con el diagnóstico del diputado federal, quien advirtió que competir sin el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) solamente tendría sentido si Morena postula una candidatura capaz de enfrentar al propio Verde, así como al PAN y al PRI.

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      Morena evitó responder directamente a los casos de Rangel Martínez y Nava Palacios, mencionados por Gabino Morales, pero defendió su fortaleza electoral y aseguró que llegará preparado al proceso de 2027.

      Lanzó una crítica contra la oposición al sostener que Morena tiene "algo que el PRIAN nunca ha podido construir: unidad con el pueblo", factor que, afirmó, será determinante en la próxima elección.

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