Motociclista cae a voladero rumbo a Alamitos; lo rescatan con vida

Un motociclista resultó con diversas lesiones luego de derrapar en una curva y salir del camino, para después caer a un voladero, cuando circulaba rumbo a la comunidad de Alamitos, en la zona rural del municipio de Mexquitic de Carmona, al norte de la capital potosina.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven perdió el control de la unidad en un tramo curvo de la carretera que conecta a Mexquitic con comunidades del área serrana, lo que provocó que terminara varios metros abajo de la carpeta asfáltica. Testigos dieron aviso inmediato a los números de emergencia.

Al sitio acudieron Protección Civil, Cruz Roja y Bomberos, quienes descendieron hasta el punto del accidente, lo estabilizaron y lo rescataron con una camilla especial, mediante maniobras coordinadas.

Tras varios minutos de trabajo, el motociclista fue trasladado a un hospital para una valoración médica más completa. Su estado de salud será determinado oficialmente en las próximas horas.

Autoridades y cuerpos de auxilio llamaron a extremar precauciones, respetar los límites de velocidad y usar casco y equipo de protección, al advertir que un solo error en este tipo de carreteras puede terminar en tragedia.

Rescate nocturno en voladero.