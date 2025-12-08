Muere el león del Tangamanga Uno

Por causas hasta ahora no informadas, la noche del sábado murió el león que vivía en el interior del zoológico del parque Tangamanga 1.

Se sabe que ya tenía tiempo enfermo y que era atendido por veterinarios, pero la noche del sábado perdió la batalla contra su enfermedad. En el parque ya solo queda la pareja se jaguares como los felinos más grandes.

Los trabajadores del parque que confirmaron el deceso explicaron que el león es un animal que vivía en solitario, pero formaba parte de la fauna en exhibición en el zoológico del parque.

Según testimonios de los propios trabajadores, a pesar de ser un animal grande, se encontraba muy débil, aunque se desconoce la causa.

El león formaba parte de la fauna ubicada en el parque y fue agregado al jaguar jaspeado (Pazum) y su pareja, el jaguar melánico hembra (Akala), de cuya unión nacieron otro jaguar jaspeado y otro jaguar melanico el 22 de junio de 2021 a las 4 de la mañana, los primeros que nacieron en cautiverio.

Todo el proceso tanto de adquisición de los padres como del alumbramiento ocurrieron en el periodo de Antonio Esper Bujaidar como director. El león fue agregado a la fauna del zoológico en la administración actual.

El padre, el jaguar jaspeado, fue puesto a disposición del parque por el Gobierno Federal y “Akala”, la hembra de tipo melánico, llegó del sureste mexicano, financiada con recursos del “Tangamanga Baloon Fest”, con motivo del 35 aniversario de la fundación de los parques.

Hasta ahora se desconoce en qué condiciones se mantiene la vida de los animales en el parque y también la causa de la muerte del león. En las administraciones de Fernando Toranzo y Juan Manuel Carreras, los animales contaban con atención de un médico veterinario especializado que se dedicaba en exclusiva a las especies del zoológico.