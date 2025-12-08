Recomiendan verificar estado de luces navideñas
La Dirección de Protección Civil de Villa de Pozos, además de recomendar la disminución del uso de pirotecnia en las fiestas de Navidad y Año Nuevo, llamó a las familias a revisar el estado de conexiones eléctricas, series de luces y otros adornos navideños para eliminar así cualquier riesgo de accidentes e incendios.
Miguel Ángel Llanas Texón, titular del área municipal, explicó que en esta temporada de fin de año suelen incrementarse los accidentes relacionados con el uso excesivo o poco supervisado de luces y otros elementos de ornato, como el mismo árbol navideño.
Además de subrayar la importancia de evitar el uso y manejo de artículos de pirotecnia, el funcionario recomendó revisar que las luces navideñas operen en óptimas condiciones y no dejarlas encendidas al salir de casa, así como usar multicontactos con protección para evitar sobrecargas de las líneas eléctricas.
También recomendó mantener velas y adornos lejos de materiales inflamables y colocar el árbol de Navidad en un sitio en el que no obstruya las rutas de evacuación, salidas de emergencia y puertas del hogar.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
El director enfatizó la necesidad de revisar cables, enchufes y conexiones antes de encender cualquier decoración y recordó que no se debe utilizar la estufa, horno o anafres como métodos alternos para calentar la vivienda en días de frío, debido al alto riesgo de incendio que representan.
no te pierdas estas noticias
Reprueba CO a los diputados federales de SLP
Redacción
Legisladores del estado no pasan del 6.5 en evaluación de Ciudadanos Observando
Minimiza Serrano que DH proceda contra ley de I.A.
Ana Paula Vázquez
Reitera el diputado que es necesario regular el uso de la nueva tecnología