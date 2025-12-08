Recomiendan verificar estado de luces navideñas

La Dirección de Protección Civil de Villa de Pozos, además de recomendar la disminución del uso de pirotecnia en las fiestas de Navidad y Año Nuevo, llamó a las familias a revisar el estado de conexiones eléctricas, series de luces y otros adornos navideños para eliminar así cualquier riesgo de accidentes e incendios.

Miguel Ángel Llanas Texón, titular del área municipal, explicó que en esta temporada de fin de año suelen incrementarse los accidentes relacionados con el uso excesivo o poco supervisado de luces y otros elementos de ornato, como el mismo árbol navideño.

Además de subrayar la importancia de evitar el uso y manejo de artículos de pirotecnia, el funcionario recomendó revisar que las luces navideñas operen en óptimas condiciones y no dejarlas encendidas al salir de casa, así como usar multicontactos con protección para evitar sobrecargas de las líneas eléctricas.

También recomendó mantener velas y adornos lejos de materiales inflamables y colocar el árbol de Navidad en un sitio en el que no obstruya las rutas de evacuación, salidas de emergencia y puertas del hogar.

El director enfatizó la necesidad de revisar cables, enchufes y conexiones antes de encender cualquier decoración y recordó que no se debe utilizar la estufa, horno o anafres como métodos alternos para calentar la vivienda en días de frío, debido al alto riesgo de incendio que representan.