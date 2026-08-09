Destaca SLP en males cardiacos

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Las enfermedades del corazón fueron responsables de una de cada cuatro muertes registradas en San Luis Potosí durante 2025. Según cifras preliminares del Inegi, la entidad registró 4 mil 589 defunciones por esta causa, de un total de 18 mil 336 decesos, lo que representa 25% de las muertes, por encima del promedio nacional de 23.3%.

San Luis Potosí supera promedio nacional en mortalidad por enfermedades del corazón

Con una tasa de 159.1 defunciones por cada 100 mil habitantes, San Luis Potosí ocupó el cuarto lugar nacional, sólo por debajo de Veracruz, con 191.8; Ciudad de México, con 168.3, y Oaxaca, con 161.2.

La cifra estatal también superó la media nacional, que fue de 136.0. De las 4 mil 589 muertes por enfermedades cardiacas, 2 mil 481 correspondieron a hombres y 2 mil 108 a mujeres, una distribución cercana a 54% y 46%, similar a la nacional.

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Enfermedades del corazón, principal causa de muerte en San Luis Potosí

Las enfermedades del corazón fueron además la principal causa de muerte en San Luis Potosí, por encima de la diabetes mellitus, con 2 mil 312 casos, y los tumores malignos, con 2 mil 182.

Al aplicar la tasa estandarizada, que permite comparar a las entidades considerando sus diferencias en la estructura de edad, San Luis registró 138.9 defunciones por cada 100 mil habitantes y permaneció por encima del promedio nacional. Sonora, Chihuahua y Veracruz tuvieron las tasas estandarizadas más altas, con 165.4, 164.4 y 158.1, respectivamente.

En el país, la tasa de mortalidad por enfermedades del corazón pasó de 110.3 defunciones por cada 100 mil habitantes en 2016 a un máximo de 176.6 en 2021, durante el periodo marcado por la pandemia de Covid-19, para después descender hasta 136.0 en 2025.

Aunque la tendencia nacional muestra una reducción desde aquel máximo, San Luis Potosí cerró el año con una tasa de 159.1, por encima del promedio del país y entre las entidades con mayor mortalidad por esta causa.