Mujeres autistas, un sector invisibilizado

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Las mujeres adultas dentro del espectro autista continúan siendo un grupo poco visibilizado en los estudios sobre neurodivergencia, lo que ha derivado en vacíos de información sobre su vida laboral, condiciones de inclusión y acceso a apoyos en entornos de trabajo.

De acuerdo con la doctora Carolina Olvera Castillo, de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), esta falta de visibilidad responde en parte a sesgos de género en el diagnóstico del autismo y en la producción científica, lo que ha dejado fuera experiencias específicas de las

mujeres adultas.

Explicó que una de las principales consecuencias de esta omisión es la falta de información sobre su inserción laboral: en qué espacios trabajan, bajo qué condiciones lo hacen y qué ajustes requieren para poder mantenerse en sus empleos sin ser excluidas o sobrecargadas.

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"Nos encontramos con vacíos grandes en el conocimiento y, sobre todo, en la aplicación de ese conocimiento en la psicología, la psicopedagogía y todo lo que tiene que ver con el tratamiento y seguimiento de las personas autistas. Profundizar y seguir investigando es fundamental, porque las necesidades de las personas autistas no son iguales; por eso es un espectro. Necesitamos escuchar sus experiencias para construir mejores respuestas desde la investigación", señaló.

La académica indicó que el trabajo que encabeza busca documentar estas experiencias mediante revisión de literatura científica y entrevistas a mujeres adultas dentro del espectro, con el fin de identificar barreras laborales, estrategias de adaptación y condiciones de vida que no han sido suficientemente estudiadas.