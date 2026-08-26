Faltan datos de mujeres en la Z.I.

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Aunque algunas empresas de la Zona Industrial de San Luis Potosí ya tienen más de 50% de mujeres en sus áreas operativas, su participación en puestos gerenciales y directivos todavía es baja, señaló Graciela Zendejas González, presidenta de la Asociación de Ejecutivos de la Gestión del Talento Humano de San Luis Potosí (ADERIAC).

Mujeres avanzan en áreas operativas y enfrentan retos en gerencia

La representante empresarial explicó que la incorporación femenina ya no se concentra únicamente en áreas como recursos humanos, administración y finanzas, pues han identificado mujeres al frente de operaciones importantes. Este avance también ha sido detectado mediante el trabajo que realizan con un proyecto de Women in Manufacturing.

Obstáculos en procesos de contratación para mujeres

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sin embargo, las mujeres todavía enfrentan obstáculos desde los procesos de contratación. Zendejas González señaló que, de seis personas candidatas para una vacante, normalmente dos o tres son mujeres, pero solo una suele llegar a la etapa final.

Consideró que en esta dinámica intervienen tanto las decisiones de las propias trabajadoras como las oportunidades que las organizaciones están dispuestas a ofrecer.