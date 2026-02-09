Mujeres no formulan querellas por violencia familiar: FGE

Es "muy frecuente" que las policías preventivas detienen a hombres agresores denunciados por sus parejas, quienes solicitan apoyo de las corporaciones, sin embargo, cuando arriban al Ministerio Público las mujeres deciden no formular la querella por violencia familiar.

Así lo informó María Manuel García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), quien precisó que se trata de un delito perseguido por esa vía, por ende, si no existe la acusación a las 12 horas el imputado obtiene la libertad, según lo previsto en Código Nacional de Procedimientos Penales.

"Sin embargo, esto no significa que no se pueda investigar. Pueden presentarse y denunciar, incluso hechos anteriores para que nosotros tengamos conocimiento y continuar con la investigación hasta la judicialización ", complementó.

Además de precisar que la mayor incidencia de este ilícito se concentra en la capital potosina, la fiscal general subrayó que, en los dos recientes feminicidios en el estado, los presuntos asesinos corresponden a sus parejas.

