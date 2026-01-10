Violencia familiar se perseguiría de oficio

El Congreso del Estado inició el análisis de una iniciativa para que el delito de violencia familiar sea perseguido de oficio en San Luis Potosí, lo que permitiría a las autoridades iniciar procesos penales sin que la víctima tenga que presentar o ratificar una denuncia. La propuesta, presentada por la diputada Sara Rocha Medina, fue turnada a la Comisión Primera de Justicia durante la sesión de la Diputación Permanente, a la cual la legisladora no asistió.

Actualmente, la legislación estatal supedita la persecución de este delito a la presentación de una querella por parte de la persona afectada, un mecanismo que —de acuerdo con la iniciativa— restringe el acceso efectivo a la justicia. Aunque esta figura busca respetar la voluntad de la víctima, en los casos de violencia intrafamiliar ha demostrado convertirse en un obstáculo que propicia la impunidad y permite la continuidad de las agresiones.

El planteamiento advierte que las víctimas —principalmente mujeres, personas adultas mayores y niñas, niños y adolescentes— suelen enfrentar serias dificultades para mantener una denuncia. Entre ellas están el miedo a represalias, la posibilidad de que el agresor aumente la violencia o cumpla amenazas contra la víctima o sus dependientes, así como la dependencia económica y emocional. A esto se suman las afectaciones psicológicas provocadas por la violencia constante, como el Trastorno de Estrés Postraumático o el Síndrome de la Mujer Maltratada, que debilitan la voluntad y llevan al desistimiento de

la querella.

La iniciativa plantea que, cuando la acción penal depende de la voluntad de la víctima, muchos casos de violencia quedan sin castigo al retirarse la denuncia, lo que transmite un mensaje de permisividad social

y legal.

En cambio, la persecución de oficio permitiría que el Estado intervenga de manera directa para proteger la integridad física y psicológica de las víctimas y garantizar el interés superior de la niñez, cuya seguridad no puede quedar sujeta a decisiones familiares cuando uno de los padres es el agresor.

Durante la misma sesión, con la presencia de cuatro de los siete diputados que integran la Diputación Permanente, se turnaron a distintas comisiones legislativas diversas iniciativas, entre ellas reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, al Código Civil en materia de reparación integral del daño, propuestas para la desincorporación y subasta de vehículos en desuso del sector salud, así como modificaciones a la Ley de Ingresos 2026 del municipio de Matlapa.