Municipio comprará 50 sensores para medir calidad del aire

El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, reconoció que en la capital existen pocos monitores para analizar de forma continua la calidad del aire, por lo que informó que la Dirección de Ecología ya prepara la adquisición de 50 monitores.

"Ecología detectó que no es suficiente medir la calidad del aire, hay pocos sensores a nivel general, nosotros tenemos seis o siete, pero se necesitan 50 sensores, ya los está adquiriendo el director de Ecología", señaló.

Afirmó que el sistema que la dependencia municipal adquirirá será instalado en la ciudad próximamente y puntualizó que existen zonas, las cuales, representan retos en materia de calidad del aire, tales como la Zona Industrial o el área de las las ladrilleras al norte.

"A mí me parece que es donde más se genera contaminación y es donde se distorsiona los valores de calidad del aire y no necesariamente el tráfico, que es un tercer factor, pero eso es por momentos y horas en el día, donde se concentra más es en estos polos".

Sobre el monitoreo de la calidad del agua, Galindo Ceballos remarcó que toda el agua que se distribuye se encuentra procesada y que existe un laboratorio de cuidado y calidad del agua por parte del Organismo Operador de Agua (Interapas).

Añadió que todos los pozos y las plantas de tratamiento del Interapas cuenta con este monitoreo mediante sistemas que detectan metales o diversos tipos materiales, a fin de garantizar que el agua sea 100 por ciento potable.