Municipio de Pozos da mantenimiento a redes del drenaje

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El Gobierno Municipal de Villa de Pozos, a través de la Dirección del Agua, realiza trabajos de mantenimiento preventivo en la red de drenaje y alcantarillado de diversas partes del municipio.

El director del Agua, José Luis Blanco Ramírez, indicó que a través de la Unidad Vactor se llevan a cabo labores de desazolve y atención a emergencias, con el objetivo de disminuir afectaciones por el colapso de tuberías, obstrucción y fugas de aguas residuales.

Añadió que durante las últimas semanas han atendido las calles de Jesuitas, Valle del Divisadero, Allende, José María Morelos y Pavón, Antiguo Camino a Santa María, Valle del Semillero, 24, Callejón de los Tovares, Juan Escutia y Saturnino Cedillo.

Por último, indicó que mantendrán los trabajos de la Unidad Vactor en otros puntos del municipio, con el objetivo de mejorar el servicio y mantener una red sanitaria funcional.

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