Ofrecen concierto de música barroca en la Catedral

Matehuala.- Se llevó a cabo concierto de música barroca en la Catedral, este magno evento tuvo una excelente respuesta teniendo la presencia de muchas personas en el recinto religioso.

El concierto de música barroca en guitarra fue presentado por la Delegación de Cultura del Altiplano del Gobierno del Estado, interpretaron melodías como Pieza en Re Mayor, La Pequeña fuga en Sol Menor, Huapango de Loman, El Abanico, entre otras melodías clásicas que gustaron a los asistentes.

La Catedral es un lugar icónico y un monumento, además gracias a su forma tiene una excelente acústica cuando se presentan conciertos de música clásica así como sinfónicas, en esta ocasión se presentó un concierto de música barroca con puras guitarras.

Este magno concierto tuvo una gran respuesta, a la gente quedó complacida esperando que se vuelvan a llevar a cabo más actividades de este tipo en la ciudad, además gratuitas, esto con la finalidad de rescatar la cultura en el municipio.

