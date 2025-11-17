logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ALADDÍN Y LA LÁMPARA MARAVILLOSA

Fotogalería

ALADDÍN Y LA LÁMPARA MARAVILLOSA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Ofrecen concierto de música barroca en la Catedral

Promueven la cultura en el municipio

Por Jesús Vázquez

Noviembre 17, 2025 03:00 a.m.
A
Ofrecen concierto de música barroca en la Catedral

Matehuala.- Se llevó a cabo concierto de música barroca en la Catedral, este magno evento tuvo una excelente respuesta  teniendo la presencia de muchas personas en el recinto religioso.

El concierto de música barroca en guitarra fue presentado por la Delegación de Cultura del Altiplano del Gobierno del Estado, interpretaron melodías como Pieza en Re Mayor, La Pequeña fuga en Sol Menor, Huapango de Loman, El Abanico, entre otras melodías clásicas que gustaron a los asistentes.

La Catedral es un lugar icónico y un monumento, además gracias a su forma tiene una excelente acústica cuando se presentan conciertos de música clásica así como sinfónicas, en esta ocasión se presentó un concierto de música barroca con puras guitarras.

Este magno concierto tuvo una gran respuesta, a la gente quedó complacida esperando que se vuelvan a llevar a cabo más actividades de este tipo en la ciudad, además gratuitas, esto con la finalidad de rescatar la cultura en el municipio. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Incautan críos de loro cabeza amarilla
Incautan críos de loro cabeza amarilla

Incautan críos de loro cabeza amarilla

SLP

Carmen Hernández

Piden no criminalizar las luchas sociales
Piden no criminalizar las luchas sociales

Piden no criminalizar las luchas sociales

SLP

Redacción

Guzmán Michel presentará iniciativa Ley del punto final

Oficinas de INE abrirán hasta el miércoles
Oficinas de INE abrirán hasta el miércoles

Oficinas de INE abrirán hasta el miércoles

SLP

Redacción

Conductor, apunto de causar una tragedia
Conductor, apunto de causar una tragedia

Conductor, apunto de causar una tragedia

SLP

Redacción

Auto se atoró en mecate que sostenía lonas de tianguistas y derriba mufa, que le cae a una mujer