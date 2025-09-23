Municipios desairan créditos de Banobras

Si bien existen acercamientos, en la actualidad ningún municipio de San Luis Potosí ha solicitado créditos para impulsar el desarrollo municipal, informó Armando Navarro Tapia, titular de la Oficina de Promoción del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).

El funcionario federal expuso que, aunque actualmente mantiene comunicación con los ayuntamientos de Tanlajás, Rayón y Vanegas, existe la misma apertura con los demás municipios de las cuatro regiones del estado.

Explicó que, en la actualidad se desarrolla un proceso de promoción sobre la disposición de créditos, alcances y cómo acceder a ellos en las mejores condiciones financieras.

“Es un acompañamiento técnico, porque ellos deben de estar bien en su sistema de alerta, sus informes trimestrales, en sus informes anuales; que Hacienda los vea con buenos ojos para que ellos puedan adquirir créditos”, complementó.

En entrevista, Navarro Tapia rememoró que 2010 fue el último año en que Banobras otorgó financiamiento público al estado y a varios municipios, es decir, hace 15 años que no se otorga financiación en territorio potosino.

“Aquí en San Luis Potosí estamos en estos nuevos lineamientos sobre apenas el ofrecimiento. No hay ahorita un municipio que ya haya generado un desembolso. Estamos en esta primera etapa de pura promoción”, concluyó.