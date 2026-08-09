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Nada más no llega MetroRed a Matehuala

Por Ana Paula Vázquez

Agosto 09, 2026 03:00 a.m.
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Nada más no llega MetroRed a Matehuala
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      El Gobierno del Estado anunció desde 2025 que MetroRed llegaría a Matehuala durante este año, pero el proyecto todavía se encuentra en reuniones con concesionarios y autoridades, mientras el Ayuntamiento reconoce que aún se define cómo operaría el sistema en el municipio.

      El alcalde Raúl Ortega Rodríguez señaló que el Gobierno del Estado les anunció nuevamente la llegada de MetroRed y que ya se realizan gestiones con los concesionarios del transporte público.

      Esto, luego de que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona atribuyera al Ayuntamiento parte de la responsabilidad para concretar la llegada del sistema.

      De acuerdo con Ortega Rodríguez, un camión de MetroRed ya realizó algunas pruebas piloto en Matehuala. El alcalde sostuvo que, si existe algo que deba aportar el Ayuntamiento, está dispuestos a hacerlo, aunque actualmente el proyecto continúa en conversaciones y se prevé una nueva reunión del Consejo de Transporte en esta semana.

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      El alcalde planteó además que la incorporación de MetroRed sirva para cubrir las zonas que actualmente no son atendidas por el transporte público concesionado.

      El proyecto fue anunciado por Gallardo Cardona en abril y mayo de 2025, cuando aseguró que MetroRed sería implementado en Matehuala durante 2026. Ese mismo año, la SCT informó que ya había comenzado recorridos de prueba para llevar el sistema al municipio.

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