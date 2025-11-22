Narcomenudeo no cede en la capital: SNSP

Durante octubre, los delitos de extorsión y narcomenudeo registraron alzas considerables con respecto al mismo mes del año pasado en el municipio de San Luis Potosí, de acuerdo con la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Según el último reporte mensual, tan solo en el mes de octubre se registraron un total de 8 carpetas de investigación por el delito de extorsión, lo que representa un incremento del 33.3 por ciento con respecto al mismo mes del año pasado.

Esto equivale a una tasa de apenas 0.89 casos por cada 100 mil habitantes.

En el caso del narcomenudeo, el mes de octubre cerró con un total de 486 carpetas de investigación, que representa un 59.8 por ciento más que los 304 casos registrados en octubre del 2024.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Este total de narcomenudeo equivale a una tasa 54.28 casos por cada 100 mil habitantes, la cual también incrementó en un 59 por ciento.

Mientras que en el acumulado anual, de enero a octubre, la capital potosina ha registrado un total de 69 casos de extorsión, 32.6 por ciento más que en el mismo periodo del año pasado, cuando se acumularon un total de 52 casos.

Para el acumulado anual de narcomenudeo ya se alcanzaron los 4 mil 141 casos en lo que va del 2025, lo que equivale a un incremento del 30.3 por ciento con respecto al acumulado de enero a octubre del 2025, cuando fueron 3 mil 178 casos totales.