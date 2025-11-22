Presupuesto incluye recortes a Salud, Seguridad y Cultura

La diputada Sara Rocha Medina, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, advirtió que el presupuesto estatal recién entregado “nunca es suficiente”, sobre todo ante los recortes federales que afectan a San Luis Potosí.

Durante una entrevista, señaló que algunas áreas presentan disminuciones importantes, “En salud tenemos 53% menos; en seguridad y cultura también hay recortes considerables. Es un tema delicado que debemos revisar con mucho cuidado”.

Según la legisladora, estos recortes podrían impactar el funcionamiento de servicios esenciales y el pago de personal. “Si reducen 53% en salud, no habrá ni para salarios en el Hospital Central ni para médicos. Debemos generar las condiciones para que el sistema de salud funcione correctamente y ser muy cuidadosos en la revisión de lo que se aprobará”, señaló.

Rocha Medina explicó que el Congreso analizará el presupuesto para evaluar posibles ajustes y definir cómo atender las necesidades de la población. “Llegó apenas ayer por la tarde y vamos a revisar cada apartado para decidir qué se aprueba y qué no. Si es necesario, habrá que recurrir a ingresos propios”, afirmó.

El Paquete Económico 2026, que supera los 70 mil millones de pesos e incluye la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, fue recibido formalmente por la Comisión de Hacienda del Estado el 20 de noviembre. El análisis y dictaminación del paquete se realizará en el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes entre el 28 de noviembre y el 15 de diciembre, fecha en que se prevé someter el dictamen a votación en el Pleno del Congreso.